Ο Αμερικανός γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς υπέβαλε σήμερα ένα ψήφισμα με το οποίο ζητά από την κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν να παρουσιάσει μια έκθεση και να γίνει συζήτηση για τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Γάζα, επικαλούμενος τον βαρύ απολογισμό των θυμάτων μεταξύ των αμάχων.

Ο Σάντερς, ανεξάρτητος γερουσιαστής που ψηφίζει συνήθως μαζί με τους Δημοκρατικούς, επιδιώκει να προκαλέσει τη συζήτηση αυτή επικαλούμενος μια διάταξη του νόμου περί παροχής βοήθειας σε ξένη χώρα, η οποία απαγορεύει τη χορήγηση στρατιωτικής βοήθειας σε κυβερνήσεις που «εμπλέκονται σε ένα συνεχές μοτίβο σοβαρών παραβιάσεων των διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και επιτρέπει στο Κογκρέσο να ψηφίσει για να ζητήσει τη σύνταξη μιας έκθεσης αναφορικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από κάποια χώρα.

Εφόσον εγκριθεί το ψήφισμα με το οποίο ζητείται η παροχή αυτών των πληροφοριών, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ οφείλει να υποβάλει την έκθεσή του εντός 30 ημερών, διαφορετικά διακόπτεται όλη η βοήθεια ασφαλείας που παρέχεται στην εν λόγω χώρα.

Δεν είναι σαφές πόση υποστήριξη θα μπορούσε να λάβει αυτό το ψήφισμα, δεδομένου ότι οι Αμερικανοί νομοθέτες, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι, επί χρόνια ενέκριναν τεράστια ποσά στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ, με ελάχιστους περιορισμούς.

Στο ψήφισμα του Σάντερς αναγνωρίζεται το δικαίωμα του Ισραήλ να απαντήσει στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς. Όμως ο γερουσιαστής εκφράζει τη λύπη του για την έκταση των δεινών στη Γάζα.

«Πρόκειται για ανθρωπιστικό κατακλυσμό και διαπράττεται με αμερικανικές βόμβες και χρήματα. Χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε αυτό το γεγονός και μετά να τερματίσουμε τη συνενοχή μας σε αυτές τις ενέργειες» ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

