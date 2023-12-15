ΗΠΑ: 5 εκ. δολάρια ζητά η οικογένεια 11χρονου που δέχθηκε πυρά από αστυνομικό

Η οικογένεια ενός 11χρονου που πυροβολήθηκε μέσα στο σπίτι του από έναν αστυνομικό στο Μισισίπι θα καταφύγει στη δικαιοσύνη ζητώντας αποζημίωση ενώ ζητά να δημοσιοποιηθούν και τα πλάνα από την κάμερα που έφερε επάνω του ο αστυνομικός, ανακοίνωσε ο δικηγόρος της, μία ημέρα αφότου επιτροπή ενόρκων έκρινε ότι δεν πρέπει να του ασκηθεί ποινική δίωξη.

Ο αστυνομικός Γκρεγκ Κέιπερς από την Ιντιανόλα πυροβόλησε τον άοπλο Αντέριεν Μάρι στο στήθος, μέσα στο σπίτι του, τον περασμένο Μάιο. Το παιδί είχε τηλεφωνήσει στην αστυνομία για να ζητήσει βοήθεια, επειδή ο πατέρας του απειλούσε τη μητέρα του.

Η επιτροπή ενόρκων αποφάσισε να μην ασκηθεί δίωξη στον Κέιπερς, θεωρώντας ότι δεν ενήργησε με δόλο όταν πυροβόλησε τον Μάρι. Εκκρεμεί ωστόσο η αστική αγωγή εναντίον του Κέιπερς, του δήμου της Ιντιανόλα και του αρχηγού της αστυνομίας. Η οικογένεια ζητάει αποζημίωση ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων για την «αδιαφορία» που επέδειξε ο αστυνομικός για τα δικαιώματα και την ασφάλεια του παιδιού.

Ο μικρός Αντέριεν επέζησε, όμως τα ιατρικά έξοδα ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες δολάρια και «ο δήμος ουδέποτε προσφέρθηκε να βοηθήσει» στην κάλυψή τους, εξήγησε ο δικηγόρος Κάρλος Μουρ σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα. Ο δήμος δεν έχει απαντήσει ακόμη σε μια πρόταση συμβιβασμού, πρόσθεσε.

Ο νομικός σύμβουλος του δήμου δεν ανταποκρίθηκε σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο. Η αστυνομία της Ιντιανόλα παρέπεμψε τους δημοσιογράφους στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα του Μισισίπι που ανέφερε ότι δεν θα ασκήσει δίωξη, μετά την απόφαση της επιτροπής ενόρκων.

Ο δικαστής που έχει αναλάβει να εξετάσει την αγωγή της οικογένειας επέτρεψε στον Μουρ και τη μητέρα του Μάρι να δουν τα πλάνα από την κάμερα του αστυνομικού αλλά τους απαγόρευσε να τα δώσουν στη δημοσιότητα. Η οικογένεια άσκησε έφεση και η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί στις αρχές του επόμενου έτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

