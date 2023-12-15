 Η Μόσχα υποστηρίζει ότι κατέρριψε 26 ουκρανικά drone στην Κριμαία

Ο ρωσικός στρατός υποστήριξε απόψε ότι κατέρριψε 26 μη επανδρωμένα, ουκρανικά αεροσκάφη, μέσα σε διάστημα δύο ωρών στην Κριμαία, ανακοινώνοντας ότι απέτρεψε μια «τρομοκρατική επίθεση» του Κιέβου στην κατεχόμενη χερσόνησο.

«Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε 26 μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από την Κριμαία» ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, χωρίς να κάνει καμία αναφορά σε ζημιές ή θύματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δρόνοι καταρρίφθηκαν μεταξύ 20.30-22.30 απόψε, τοπική ώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

