Συμφωνία των πρέσβεων της ΕΕ για τις εισαγωγές των ουκρανικών προϊόντων

Σε συμφωνία για τις εισαγωγές των ουκρανικών προϊόντων κατέληξαν οι πρέσβεις της ΕΕ.

Ειδικότερα, συμφώνησαν σε έναν νέο συμβιβασμό για την παράταση των εμπορικών μέτρων για την Ουκρανία, διασφαλίζοντας μια ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ της στήριξης προς την Ουκρανία και της προστασίας των γεωργικών αγορών της ΕΕ, αναφέρει η βελγική προεδρία του συμβουλίου με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, σημειώνοντας ότι αυτός ο συμβιβασμός θα παρουσιαστεί τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μια ταχεία συμφωνία.

EU Ambassadors agreed on a new compromise to extend trade measures (ATM) for Ukraine, securing a balanced approach between support for Ukraine and protection of EU agricultural markets.



This compromise will now be presented to the @Europarl_EN in view of a swift agreement. — Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) March 27, 2024

