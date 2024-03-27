Λογαριασμός
Συμφωνία των πρέσβεων της ΕΕ για τις εισαγωγές των ουκρανικών προϊόντων

 Συμφώνησαν σε έναν νέο συμβιβασμό για την παράταση των εμπορικών μέτρων για την Ουκρανία, διασφαλίζοντας μια ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ της στήριξης προς την Ουκρανία και της προστασίας των γεωργικών αγορών της ΕΕ

ΕυρωπαΙκή_Ένωση

Σε συμφωνία για τις εισαγωγές των ουκρανικών προϊόντων κατέληξαν οι πρέσβεις της ΕΕ.

Ειδικότερα, συμφώνησαν σε έναν νέο συμβιβασμό για την παράταση των εμπορικών μέτρων για την Ουκρανία, διασφαλίζοντας μια ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ της στήριξης προς την Ουκρανία και της προστασίας των γεωργικών αγορών της ΕΕ, αναφέρει η βελγική προεδρία του συμβουλίου με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, σημειώνοντας ότι αυτός ο συμβιβασμός θα παρουσιαστεί τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μια ταχεία συμφωνία.

