Νικαράγουα εναντίον Γερμανίας - Την κατηγορεί πως διευκολύνει τη διάπραξη «γενοκτονίας» στη Γάζα

Η Νικαράγουα κατηγόρησε χθες Παρασκευή τη Γερμανία ενώπιον του κορυφαίου δικαστικού θεσμού του ΟΗΕ ότι διευκολύνει τη διάπραξη «γενοκτονίας» των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας, υποστηρίζοντας το Ισραήλ και αναστέλλοντας τη χρηματοδότηση του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA).

Η χώρα της κεντρικής Αμερικής κατέθεσε προσφυγή εναντίον της Γερμανίας «εξαιτίας της φερόμενης αθέτησης των υποχρεώσεών της δυνάμει της διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη και την Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας» (1948), εξήγησε το Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ) του ΟΗΕ στη Χάγη στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Τον Δεκέμβριο, η Νότια Αφρική προσέφυγε επίσης στο ΔΔ, επιχειρηματολογώντας ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας αποτελούσαν παραβίαση της Σύμβασης για την αποτροπή της γενοκτονίας.

Το δικαστήριο της Χάγης εκκρεμεί να αποφανθεί επ’ αυτού, όμως την 26η Ιανουαρίου έδωσε εντολή στο Ισραήλ να «λάβει όλα τα μέτρα εντός των δυνάμεών του» για να αποτρέψει τη διάπραξη γενοκτονίας στον παλαιστινιακό θύλακο.

Η Νικαράγουα επιχειρηματολογεί, σύμφωνα με το ΔΔ, πως υπάρχει «εγνωσμένος κίνδυνος γενοκτονίας του παλαιστινιακού λαού και, πάνω απ’ όλα, του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας».

Η Γερμανία, παρέχοντας πολιτική, οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη στο Ισραήλ και αναστέλλοντας τη χρηματοδότηση της UNRWA, «διευκολύνει αυτή τη γενοκτονία» και «σε κάθε περίπτωση, δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή της να κάνει το παν για να την αποτρέψει».

Μαζί με τις ΗΠΑ, η Γερμανία συγκαταλέγεται στις χώρες με τις μεγαλύτερες εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ, σύμφωνα με ειδικούς των Ηνωμένων Εθνών.

Ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο Ισραήλ, όπου έχασαν τη ζωή τους πάνω από 1.160 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ ορκίστηκε να «αφανίσει» τη Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, την οποία χαρακτηρίζει, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ, «τρομοκρατική» οργάνωση. Στους βομβαρδισμούς και κατόπιν στις χερσαίες επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 30.000 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, στον θύλακο, υπό πολιορκία του Ισραήλ από την 9η Οκτωβρίου, 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι, η συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού, απειλούνται από λιμό, ειδικά στον βορρά, όπου η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας είναι στην πράξη αδύνατη, εξαιτίας των καταστροφών, των μαχών και των λεηλασιών.

Αφού το Ισραήλ κατήγγειλε ότι υπάλληλοι της UNRWA ενεπλάκησαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, πάνω από δέκα χώρες, ανάμεσά τους οι κυριότεροι χορηγοί της, ιδίως οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Βρετανία και η Σουηδία, ανακοίνωσαν πως αναστέλλουν μέχρι νεοτέρας τη χρηματοδότησή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

