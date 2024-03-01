Επτά όμηροι σκοτώθηκαν εξαιτίας των ισραηλινών επιθέσεων στη Λωρίδα της Γάζας υποστηρίζει με ανακοίνωσή της η Χαμάς.

«Επιβεβαιώνουμε ότι ο αριθμός των εχθρικών αιχμαλώτων που σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα των στρατιωτικών επιχειρήσεων του εχθρικού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας μπορεί να ξεπεράσει τους εβδομήντα αιχμαλώτους», υποστηρίζει η οργάνωση σε ανάρτηση που περιλαμβάνει βίντεο τριών από τους ομήρους.

Η Χαμάς κατονόμασε τρεις από τους ομήρους που φέρεται να σκοτώθηκαν ως Χαϊμ Γκερσόν Πέρι, 79 ετών, Γιοράμ Ιτάκ Μέτζγκερ, 80 ετών και Αμιράμ Ισραήλ Κούπερ, 85 ετών. Η τρομοκρατική ομάδα είπε ότι μια μεταγενέστερη ανακοίνωση θα περιέχει τα ονόματα των υπολοίπων τεσσάρων.

BREAKING: HAMAS RELEASE VIDEO THAT ISRAEL KILLED THEIR OWN HOSTAGES



“Despite our caution to preserve their lives



We tried to keep them alive



But Netanyahu insisted on killing them



Seven of them were killed by the weapon of your army



All 7 killed by IDF weapons.” pic.twitter.com/C48ZEA1eDP — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) March 1, 2024

Και οι τρεις άνδρες απήχθησαν από το κιβούτς Νιρ Οζ κατά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.



Οι πληροφορίες που παρέχονται από τη Χαμάς είναι ανεπιβεβαίωτες, ενώ έχει κοινοποιήσει στο παρελθόν ψευδείς ειδήσεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας των ομήρων στο πλαίσιο ψυχολογικό πολέμου, σχολιάζει η Jerusalem Post.

«Έχουμε ανακοινώσει προηγουμένως ότι η επαφή μας έχει διακοπεί με τους μουτζαχεντίν μας που φρουρούν έναν αριθμό εχθρικών αιχμαλώτων στον τομέα μας», ανακοίνωσε η Χαμάς στο τηλεγράφημά της, «και ότι πιστεύουμε ότι ένας αριθμός από τους κρατούμενους σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα του σιωνιστικού βομβαρδισμού.

«Μετά από εξέταση και έλεγχο κατά τις τελευταίες εβδομάδες, επιβεβαιώσαμε το μαρτύριο ορισμένων μουτζαχεντίν μας και τη δολοφονία επτά εχθρικών αιχμαλώτων στη Λωρίδα της Γάζας ως αποτέλεσμα του σιωνιστικού βομβαρδισμού».

«Επιβεβαιώνουμε ότι ο αριθμός των εχθρικών αιχμαλώτων που σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα των στρατιωτικών επιχειρήσεων του εχθρικού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας μπορεί να ξεπεράσει τους εβδομήντα αιχμαλώτους», ανέφερε η ανακοίνωση. «Ήμασταν πρόθυμοι να διαφυλάξουμε τις ζωές των κρατουμένων, αλλά έχει γίνει σαφές ότι η εχθρική ηγεσία σκοτώνει σκόπιμα τους κρατούμενους της για να απαλλαγεί από αυτόν το κεφάλαιο».

Το Ισραήλ και η Χαμάς φαίνονται να συζητούν μια νέα συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην απελευθέρωση κάποιων εκ των περίπου 130 ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας με αντάλλαγμα παύση στον πόλεμο, που είναι πλέον στον πέμπτο του μήνα - αν και η χθεσίνη αιματοχυσία στη Γάζα με πάνω από 100 νεκρούς φέρνει νέα «σύννεφα» στις συνομιλίες.

