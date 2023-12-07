Στόχος χάκερς της ρωσικής FSB Βρετανοί πολιτικοί

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB διεξήγαγε επί χρόνια επιχείρηση παράνομης απόσπασης ιδιωτικών επικοινωνιών υψηλόβαθμων πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων στο Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο προσπάθειας να αναμιχθεί στις βρετανικές πολιτικές διαδικασίες.

Την αποκάλυψη έκανε στη Βουλή των Κοινοτήτων ο αρμόδιος για την Ευρώπη υφυπουργός Εξωτερικών Λίο Ντόχερτι.

Το Foreign Office κάλεσε για εξηγήσεις τον πρέσβη της Ρωσίας, ενώ επέβαλε κυρώσεις σε δύο μέλη της ομάδας 'Star Blizzard', που πιστεύεται ότι ελέγχεται από το τμήμα 'Control 18' της FSB και διεξάγει τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Ένας εκ των δύο είναι αξιωματικός πληροφοριών ασφαλείας στην FSB.

Στο στόχαστρο των Ρώσων χάκερς τουλάχιστον από το 2015 βρίσκονταν βουλευτές, μέλη της Βουλής των Λόρδων, κρατικοί αξιωματούχοι, δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί και άλλοι. Η επιχείρηση αφορούσε κυρίως πρόσβαση σε ιδιωτικά email και δημιουργία ψεύτικων λογαριασμών που προσποιούνταν γνωστές επαφές των θυμάτων.

Θεωρείται ότι οι παρακολουθήσεις ήταν στοχευμένες και ότι αφορούν μάλλον εκατοντάδες παρά χιλιάδες θύματα.

Η βρετανική κυβέρνηση κατονόμασε παράλληλα το συγκεκριμένο τμήμα της FSB ως τους δράστες της κλοπής πληροφοριών που αφορούσαν τις εκλογές του 2019 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η καταγγελία είχε γίνει το 2020 χωρίς όμως να κατονομαστεί η ομάδα των χάκερς.

