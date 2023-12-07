ΗΠΑ: Μπλόκαραν οι Ρεπουμπλικανοί τη νέα οικονομική στήριξη στην Ουκρανία

Οι Ρεπουμπλικάνοι της Γερουσίας μπλόκαραν το νομοσχέδιο για τη βοήθεια στην Ουκρανία, αφού δεν απέτυχαν να εξασφαλίσουν συμβιβασμούς στα σύνορα που επεδίωκαν ως αντάλλαγμα.

Το πακέτο των 110 δισ. Δολαρίων περιελάμβανε 61 δισ. δολάρια για την Ουκρανία, καθώς και κεφάλαια για το Ισραήλ και βοήθεια για τη Γάζα.

Ο Λευκός Οίκος έχει προειδοποιήσει ότι τα κονδύλια των ΗΠΑ για την Ουκρανία ενδέχεται σύντομα να εξαντληθούν.

Η Ουκρανία έχει εκφράσει την ανησυχία ότι αυτή η αποτυχία να εξασφαλιστεί περισσότερη αμερικανική βοήθεια θα σήμαινε ότι υπάρχει «πολύ μεγάλη πιθανότητα» ο πόλεμος με τη Ρωσία να χαθεί.

Ενώ τα μέλη των Ρεπουμπλικανών είναι γενικά υπέρ της βοήθειας προς την Ουκρανία, γίνεται προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί το θέμα για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων ανησυχιών σχετικά με τα νότια σύνορα των ΗΠΑ.

Στη Γερουσία, η ψηφοφορία για να περάσει το νομοσχέδιο ήταν 49 κατά έναντι 51 ψήφων, λιγότερο δηλαδή από το όριο των 60 ψήφων που απαιτείται για να προχωρήσει.

Οι Ρεπουμπλικάνοι επιμένουν ότι οποιαδήποτε βοήθεια προς την Ουκρανία συνδέεται με τις σαρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη μετανάστευση και το άσυλο στις ΗΠΑ.

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι είναι «πρόθυμος να κάνει σημαντικούς συμβιβασμούς στα σύνορα» προκειμένου να εγκριθεί το νομοσχέδιο για τη βοήθεια.

«Αυτό δεν μπορεί να περιμένει», είπε, προσθέτοντας ότι «οι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο είναι πρόθυμοι να δώσουν στον Πούτιν το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσε να ελπίζει».

Πηγή: skai.gr

