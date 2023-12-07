Ο Βρετανός ποιητής και συγγραφέας, Benjamin Zephaniah, πέθανε σε ηλικία 65 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Ο ποιητής, ο οποίος συμμετείχε και στη σειρά «Peaky Blinders», πέθανε σήμερα, Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023, οκτώ εβδομάδες αφότου διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο.

BREAKING: Benjamin Zephaniah, a British writer and poet, has died aged 65.



Read more here: https://t.co/Qb3zUsTUcZ



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/R0AoXa68MD — Sky News (@SkyNews) December 7, 2023

Σε δήλωση που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οικογένειά του ανέφερε: «Με μεγάλη θλίψη και λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, γιου και αδελφού τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Η σύζυγός του ήταν στο πλευρό του καθ' όλη τη διάρκεια της περιπέτειας της υγείας του και ήταν μαζί του όταν πέθανε. Μοιραστήκαμε μαζί του τον κόσμο και ξέρουμε ότι πολλοί θα σοκαριστούν και θα λυπηθούν με αυτή την είδηση. Ο Benjamin έδωσε στον κόσμο τόσα πολλά.

Birmingham poet and author Benjamin Zephaniah has died at the age of 65 after a brain tumour diagnosis, his family has announced. pic.twitter.com/uMwOXZNeAT — BBC News Midlands (@bbcmtd) December 7, 2023

Μέσα από μια εκπληκτική καριέρα, που περιλαμβάνει ένα τεράστιο σύνολο ποιημάτων, λογοτεχνίας, μουσικής, τηλεόρασης και ραδιοφώνου, ο Benjamin μας αφήνει μια χαρούμενη και φανταστική κληρονομιά», καταλήγει η ανακοίνωση.

"I'm an anarchist - I believe this needs to be torn down, I believe we need to start again."



Poet and writer Benjamin Zephaniah has died at the age of 65.



In 2018 he sat down with @KrishGM to discuss his political philosophy for changing the world. pic.twitter.com/na7xUzrYjV — Channel 4 News (@Channel4News) December 7, 2023

Ο δυσλεκτικός γιος ενός ταχυδρόμου από τα Μπαρμπάντος και μιας Τζαμαϊκανής νοσοκόμας, ο 63χρονος Benjamin Zephaniah, γεννήθηκε στο Μπέρμιγχαμ το 1958. Τον έδιωξαν από το σχολείο σε ηλικία 13 ετών, καθώς δεν μπορούσε να διαβάσει ή να γράψει και είχε δυσλεξία. Στα 20 του ταξίδεψε στο Λονδίνο, όπου το πρώτο του βιβλίο, «Pen Rhythm», εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Page One Book.

Στα πρώτα του γραπτά χρησιμοποίησε τη «dub poetry», με τις λέξεις να απαγγέλλονται πάνω από τους ρυθμούς της reggae μουσικής, ενώ θα εμφανιζόταν και με το συγκρότημα «The Benjamin Zephaniah Band». Ως ειλικρινής ακτιβιστής, στο έργο του ασχολήθηκε με θέματα ρατσισμού, φτώχειας και κοινωνικής αδικίας. Ο Zephaniah ήταν υποψήφιος για την αυτοβιογραφία της χρονιάς στα National Book Awards για το έργο του, «The Life And Rhymes Of Benjamin Zephaniah», και ήταν επίσης υποψήφιος για το Costa Book Award το 2018.

Απέρριψε το βραβείο OBE το 2003 λόγω της σύνδεσης μιας τέτοιας τιμής με τη Βρετανική Αυτοκρατορία και την ιστορία της δουλείας.

Σχολιάζοντας τότε την άρνησή του να τιμηθεί, σημείωσε: «Η εμμονή μου αφορά το μέλλον και τα πολιτικά δικαιώματα όλων των ανθρώπων. Η "Αυτοκρατορία" μου θυμίζει τη δουλεία, μου θυμίζει χιλιάδες χρόνια κτηνωδίας, μου θυμίζει πώς οι πρόγονοί μου κακοποιήθηκαν… Δεν θέλω αυτό το βραβείο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.