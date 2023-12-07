Ιταλία: Τα κρούσματα κορωνοϊού διπλασιάστηκαν μέσα σε τρεις εβδομάδες

Τα κρούσματα κορωνοϊού διπλασιάστηκαν στην Ιταλία τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, καθώς την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου ήταν 27.000, ενώ την τελευταία άγγιξαν τις 52.175.

Όπως γράφει σήμερα η ιταλική εφημερίδα La Repubblica, μόνο το 7% των πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και είναι ηλικίας άνω των 70 ετών έχει εμβολιαστεί κατά του ιού. Η ιταλική ομοσπονδία καρδιολόγων, ογκολόγων και αιματολόγων εκφράζει ανησυχία και υπογραμμίζει ότι «μπορεί να καταγραφούν, μέχρι και 15.000 θάνατοι».

Όπως υπογραμμίζουν οι επιστήμονες, τις τελευταίες τρεις εβδομάδες οι εισαγωγές ασθενών με Covid-19 στα νοσοκομεία αυξήθηκαν κατά 58%, ενώ θεωρείται ουσιαστικά βέβαιο ότι μεγάλο ποσοστό κρουσμάτων δεν έχει ούτε καν καταγραφεί. Βάσει των επίσημων στοιχείων παράλληλα, την τελευταία εβδομάδα έχασαν την ζωή τους από τον κορονοϊό 300 ασθενείς, στην συντριπτική τους πλειοψηφία ηλικίας άνω των 80 ετών.

«Στην Ιταλία, την τελευταία περίοδο, υποτιμάται ο κίνδυνος του ιού, διότι πολλοί πιστεύουν ότι είναι μια απλή γρίπη, ότι έχουν πλήρη ανοσία ή ότι αφορά πάντα κάποιoν άλλο», γράφει η εφημερίδα της Ρώμης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

