Η θερμοκρασία σε τμήματα της Σιβηρίας έπεσε στους 50 βαθμούς κάτω από το μηδέν ενώ χιονοθύελλες έχουν καλύψει τη Μόσχα με ποσότητες ρεκόρ χιονιού και προκαλούν προβλήματα στις πτήσεις καθώς ο χειμώνας σαρώνει τη Ρωσία.

Στη Δημοκρατία των Σαχά, που βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Σιβηρίας και περιλαμβάνει το Γιακούτσκ, μία από τις πιο κρύες πόλεις στον κόσμο, οι θερμοκρασίες έπεσαν κάτω από τους μείον 50 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τους μετεωρολογικούς σταθμούς της περιφέρειας.

Ένα αφύσικα πρόωρο κύμα ψύχους έριξε τις θερμοκρασίες ακόμη και κάτω από τους μείον 50 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της Σαχά, μιας εκτεταμένης περιφέρειας λίγο μικρότερης σε έκταση από την Ινδία.

Σχεδόν ολόκληρη η Σαχά βρίσκεται στη ζώνη των αιώνιων πάγων. Στην πρωτεύουσα της περιφέρειας, το Γιακούτσκ, το οποίο βρίσκεται περίπου 5.000 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, η θερμοκρασία ήταν γύρω στους μείον 44 έως μείον 48 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες των 50 βαθμών υπό το μηδέν έχουν γίνει λιγότερο συχνές τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, με τους αιώνιους πάγους να εμφανίζουν όλο και περισσότερες ενδείξεις ότι λιώνουν.

Στη ρωσική πρωτεύουσα, μία από τις σφοδρότερες χιονοθύελλες που έχουν σημειωθεί ποτέ εκεί προκαλεί σήμερα καθυστερήσεις σε αεροδρόμια, με τους διαδρόμους προσαπογείωσης να είναι καλυμμένοι από πυκνό χιόνι.

Τουλάχιστον 54 πτήσεις σημείωσαν καθυστερήσεις και άλλες πέντε ματαιώθηκαν στα τρία μεγαλύτερα αεροδρόμια της πρωτεύουσας, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Οι θερμοκρασίες στη Μόσχα προβλέπεται να πέσουν περίπου στους μείον 18 βαθμούς Κελσίου αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

