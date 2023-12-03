Σε ύψος-ρεκόρ για τον μήνα Δεκέμβριο έφθασε το χιόνι στο Μόναχο, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα στις αεροπορικές, οδικές και σιδηροδρομικές συγκοινωνίες.

Από τη σφοδρή χιονόπτωση πλήττονται κυρίως η νότια και η ανατολική Βαυαρία, αλλά και τα κρατίδια Φοράρλμπεργκ και Τιρόλο στην Αυστρία. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα, ενώ σημειώνονται διακοπές ρεύματος σε πολλά σημεία του κρατιδίου. Οι αρχές απευθύνουν εκκλήσεις προς τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

A look at the heavy snow blanketing Munich, Germany, today. 🌨 pic.twitter.com/tgDygVLgT6 — AccuWeather (@accuweather) December 2, 2023

Το χιόνι έφθασε χθες Σάββατο στα 45 εκατοστά στο Μόναχο - «αυτό είναι ρεκόρ για τον μήνα Δεκέμβριο από το 1933, οπότε και αρχίσαμε να μετράμε το ύψος του χιονιού», εξήγησε ο μετεωρολόγος της Βαυαρικής Ραδιοτηλεόρασης BR. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 44 εκατοστά στις 29 Δεκεμβρίου 1938. Συνολικά στη Βαυαρία, η χιονόπτωση είναι η σφοδρότερη των τελευταίων 17 ετών. Το αεροδρόμιο της πόλης έχει αναστείλει τη λειτουργία του έως τουλάχιστον στις 6:00 το πρωί (Κυριακής), με αποτέλεσμα να ακυρωθούν ή να εκτραπούν τουλάχιστον 760 πτήσεις.

This is what a plane that was scheduled to take off for Dubai’s COP28 looked like after the massive snowstorm that hit Munich on Dec 1-2



[📹 schoko131]pic.twitter.com/NQzFMuoTqM — Massimo (@Rainmaker1973) December 3, 2023

Προβλήματα προκλήθηκαν και στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, όπου προσγειώθηκαν τελικά πολλές από τις πτήσεις οι οποίες είχαν αρχικό προορισμό το Μόναχο. Ανάλογη είναι η κατάσταση και στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες της περιοχής, εξαιτίας του μεγάλου όγκου χιονιού στις γραμμές ή πεσμένων δέντρων. Σε πολλά σημεία έχουν επίσης κοπεί τα καλώδια ηλεκτροδότησης των γραμμών.

Σύμφωνα με τους Γερμανικούς Σιδηροδρόμους (DB), η κατάσταση δεν αναμένεται να εξομαλυνθεί πριν από το απόγευμα της Δευτέρας. Εντός των επομένων ωρών αναμένεται να αποκατασταθούν σταδιακά τα δρομολόγια των λεωφορείων και των τραμ στην πόλη του Μονάχου.

Εκπρόσωποι της κρατιδιακής κυβέρνησης και της αστυνομίας απευθύνουν συνεχώς εκκλήσεις στους πολίτες «να αποφεύγουν οπωσδήποτε τις περιττές μετακινήσεις» και να οδηγούν «μόνο αν είναι πραγματικά αναπόφευκτο».

«Μείνετε στο σπίτι! Ο κίνδυνος ατυχημάτων είναι πάρα πολύ αυξημένος», προειδοποίησε το αρχηγείο της αστυνομίας στην Άνω Βαυαρία, τονίζοντας ότι στους δρόμους υπάρχουν πολλά κομμένα δέντρα, ενώ το χιόνι μετατρέπεται σιγά σιγά σε πάγο, καθώς σταματά η χιονόπτωση. Νωρίτερα, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και κατέληξε στο αντίθετο ρεύμα, όπου και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα. Οι δύο οδηγοί τραυματίστηκαν θανάσιμα.

«Πολλές χιλιάδες» νοικοκυριά παρέμεναν έως αργά το βράδυ χωρίς ρεύμα, κυρίως στις περιοχές Πέντσμπεργκ, Κόλμπερμοορ, Φραϊλάσινγκ, Εγκενφέλντεν και Ρέγκεν. Σωστικά συνεργεία βρίσκονται διαρκώς σε ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν έκτακτα περιστατικά.

Εν τω μεταξύ, τα χιονοδρομικά κέντρα στη Γερμανία και στην Αυστρία άνοιξαν ήδη από την Παρασκευή, ελπίζοντας σε μια αποδοτικότερη χρονιά από την περσινή. Παρόλα αυτά η πρόσβαση σε πολλά από αυτά είτε είναι αδύνατη είτε πραγματοποιείται με σοβαρές δυσκολίες. Το χιονοδρομικό κέντρο του Τσούγκσπιτς έκλεισε, καθώς έχει διακοπεί η οδική και η σιδηροδρομική συγκοινωνία στην περιοχή. Για σήμερα (Κυριακή) πάντως στην περιοχή αναμένονται ιδανικές συνθήκες για σκι, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασία στους -18 βαθμούς Κελσίου και οι αρμόδιοι ελπίζουν να καταφέρουν το συντομότερο να αποκαταστήσουν την πρόσβαση. Την ίδια ώρα ωστόσο η κρατιδιακή Υπηρεσία της Βαυαρίας για το Περιβάλλον προειδοποιεί για τον κίνδυνο χιονοστιβάδων σε υψόμετρο άνω των 1.600 μέτρων στις Βαυαρικές Άλπεις.

Σοβαρός κίνδυνος χιονοστιβάδων υπάρχει και σε ορεινές περιοχές της δυτικής Αυστρίας, σε υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων. Χθες Σάββατο, 91 άτομα εγκλωβίστηκαν σε μπαρ στο Ντόρνμπριν του Φοράρλμπεργκ, λόγω κατολίσθησης στην περιοχή. Στο Μούρταλ της Στυρίας περισσότερα από 20.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Προβλήματα διαπιστώνονται και στη λειτουργία των δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Από την κακοκαιρία επηρεάζονται οδικές συγκοινωνίες, ενώ πολλές πτήσεις στο αεροδρόμιο του Ίνσμπρουκ ακυρώθηκαν, όπως και πολλά δρομολόγια τρένων μεταξύ Τιρόλου και Βαυαρίας. Οι αρχές της περιοχής συνιστούν να αποφεύγονται και εδώ οι μη απαραίτητες μετακινήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.