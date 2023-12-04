Έκρηξη στο ηφαίστειο Μαράπι, στο δυτικό τμήμα του αρχιπελάγους της Ινδονησίας, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον ένδεκα ανθρώπους, ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης, έπειτα από ολονύχτιες προσπάθειες που επέτρεψαν να βρεθούν τρεις άνθρωποι ζωντανοί.

«Υπήρχαν 26 άνθρωποι που δεν είχαν απομακρυνθεί εσπευσμένα, βρήκαμε 14, τους τρεις ζωντανούς και τους άλλους έντεκα νεκρούς», εξήγησε ο Άμπντουλ Μαλίκ, επικεφαλής της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης στην Παντάνγκ, την επομένη της ηφαιστειακής έκρηξης.

Οι τρεις επιζήσαντες εντοπίστηκαν σε μικρή απόσταση από τον κρατήρα, είναι αδύναμοι και τουλάχιστον οι δύο έχουν υποστεί «εγκαύματα», διευκρίνισε ο αξιωματούχος.

Σωστικά συνεργεία διαδέχονταν το ένα το άλλο στην κοπιώδη διαδρομή για να κατέβουν τα πτώματα των θυμάτων με τα πόδια από το βουνό.

Η έκρηξη του ηφαιστείου Μαράπι, στη Σουμάτρα, άρχισε χθες στις 15:54 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 09:54 ώρα Ελλάδας).

Δώδεκα αγνοούμενοι

Άλλοι δώδεκα άνθρωποι αγνοούνται, ενώ 49 κατέβηκαν από το όρος και ορισμένοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με τον κ. Μαλίκ.

Βίντεο που τράβηξαν σωστικά συνεργεία δείχνει ασθενοφόρο, με τις σειρήνες να ουρλιάζουν, καθώς απομακρύνει εγκαυματία.

Σε άλλες εικόνες, διακρίνεται μέλος σωστικού συνεργείου, με φακό στο μέτωπο, να βοηθά μια περιπατήτρια που στενάζει από τον πόνο, να την μεταφέρει σε ασφαλές σημείο.

Η ηφαιστειακή έκρηξη, που παραμένει σε εξέλιξη, εμποδίζει την απομάκρυνση ανθρώπων που διατρέχουν κίνδυνο με ελικόπτερα, διευκρίνισε ο κ. Μαλίκ.

«Οπτικά, ως και το πρωί, βγαίνουν καπνοί ακόμη από τον κρατήρα. Οπτικά, όλα μοιάζουν ακόμα γκρι», πρόσθεσε.

Ηφαιστειακή τέφρα που εκτοξεύθηκε από τον κρατήρα του όρους Μαράπι παρατηρήθηκε σε ύψος ως ακόμη και 3.000 μέτρων πάνω από την κορυφή, δήλωσε χθες ο Χέντρα Γκουνάουαν, επικεφαλής του ινδονησιακού κέντρου ηφαιστειολογίας και γεωλογικών κινδύνων.

Ο Ρούντι Ρινάλντι, διευθυντής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στη δυτική Σουμάτρα, δήλωσε στο AFP ότι κάποιοι από τους περιπατητές που διασώθηκαν χρειάζονται ιατρική περίθαλψη.

Εγκαυματίες

«Κάποιοι υπέστησαν εγκαύματα» και «διακομίστηκαν σε νοσοκομείο», εξήγησε.

Οι άνθρωποι που τραυματίστηκαν ήταν «εκείνοι που είχαν πλησιάσει τον κρατήρα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με κατάλογο των προσώπων που βρήκε η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης (BASARNAS) και συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο, τουλάχιστον οκτώ υπέστησαν εγκαύματα. Ένας από τους διασωθέντες, πέρα από τα εγκαύματα, υπέστη κάταγμα, ενώ άλλος τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Ο Άντε Σετιάουαν, αξιωματούχος της τοπικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, επισήμανε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε χθες πως οι κάτοικοι των χωριών της περιοχής έλαβαν μάσκες και τους απευθύνθηκε σύσταση να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους.

Το Μαράπι, σε υψόμετρο 2.891 μέτρων -το όνομά του σημαίνει «το βουνό της φωτιάς»-, είναι το πλέον ενεργό ηφαίστειο στη Σουμάτρα. Οι αρχές επέβαλαν ζώνη αποκλεισμού σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων γύρω από τον κρατήρα του.

«Η βροχή ηφαιστειακής τέφρας έχει πλέον φθάσει στην πόλη Μπουκιτίνγκι», δήλωσε χθες ο Άχμαντ Ριφάντι, στέλεχος του σταθμού επιτήρησης του όρους Μαράπι.

Η Ινδονησία βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η ηφαιστειακή και σεισμική δραστηριότητα είναι εξαιρετικά έντονη. Η χώρα μετρά σχεδόν 130 ενεργά ηφαίστεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

