Το 2023 ήταν ένα έτος ρεκόρ για την τουριστική βιομηχανία. Και καθώς φαίνεται, ο αριθμός των κρατήσεων ιδίως στις χώρες της Μεσογείου αναμένεται να αυξηθεί κι άλλο μέσα στο 2024.

Συγκριτικά με πέρυσι, τα δεδομένα από τις μεγαλύτερες διαδικτυακές πλατφόρμες κρατήσεων καταδεικνύουν αύξηση στις κρατήσεις «κατά 7% στην Ισπανία, 9% στην Ιταλία και 4,5% στην Ελλάδα», επισημαίνει η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt. Την ίδια στιγμή, όσον αφορά ειδικότερα την Ελλάδα, «κυκλοφορεί στην τουριστική βιομηχανία η φήμη πως οι τιμές στα ξενοδοχεία θα αυξηθούν κατά 10% μέσα στο έτος».

Κατά το ερχόμενο καλοκαίρι αναμένονται δύο κορυφαία αθλητικά γεγονότα: το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στη Γερμανία και οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι. Ως εκ τούτου το κόστος ταξιδιού αναμένεται να εκτοξευθεί για όσους θελήσουν να ταξιδέψουν από και προς τις δύο αυτές χώρες.

Αύξηση των τιμών όμως αναμένεται και στην Ελλάδα: «Το ελληνικό κράτος ακριβαίνει τις τιμές με μία νέα “εισφορά για την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή”, η οποία αντικαθιστά το προϊσχύσαν τέλος διαμονής», εξηγεί η HB. «Η νέα αυτή εισφορά είναι μία από τις επιπτώσεις των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών του περασμένου καλοκαιριού. Η κυβέρνηση προβλέπει πως τα έσοδα από αυτήν θα φτάνουν τα 300 περίπου εκατομμύρια ευρώ ετησίως, τα οποία και θα επενδύονται στην πρόληψη των φυσικών καταστροφών».

Ως προς τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, παραμένει ακόμη άγνωστο το πώς αυτή θα επηρεάσει τον τουρισμό. Πολλοί ειδικοί θεωρούν πως η τουριστική περίοδος θα επιμηκυνθεί στους φθινοπωρινούς και ανοιξιάτικους μήνες. «Υπάρχουν ωστόσο κι εκείνοι που θεωρούν ότι η μεγάλη ομάδα των παραθεριστών, δηλαδή οι οικογένειες, δεν θα μπορούν να κάνουν διακοπές φθινόπωρο και άνοιξη, καθώς τα παιδιά τους θα πρέπει να επιστρέψουν στο σχολείο».

Η Γερμανία εναντιώνεται στην ακροδεξιά

Διαδηλώσεων συνέχεια στη Γερμανία, όπου εκατομμύρια πολίτες κατεβαίνουν στους δρόμους για να δηλώσουν την αντίθεσή τους προς την AfD και την άνοδο της ακροδεξιάς στη χώρα.

«Στον δημόσιο διάλογο ακούγεται συνεχώς πόσο διχασμένη είναι η κοινωνία μας, πόσο αγεφύρωτο είναι το χάσμα μεταξύ των διαφορετικών στρατοπέδων. Όταν όμως εκατομμύρια άνθρωποι διαδηλώνουν υπέρ της ανοιχτής κοινωνίας και των εχθρών αυτής, τότε δεν μπορεί η διάσπαση στην κοινωνία να είναι τόσο βαθιά και μεγάλη», σχολιάζει η Süddeutsche Zeitung. Αντιθέτως, «φαίνεται περισσότερο πως σε μία απειλητική περίοδο, με πολλές ανησυχίες για το μέλλον, κρίσεις ταυτότητας και έντονη πόλωση, η κοινωνία των πολιτών βρίσκει τον τρόπο να επιστρέψει πίσω στις αξίες της, στο κέντρο».

«Όχι, η Γερμανία δεν είναι μία βαθιά διαιρεμένη χώρα όπως οι Η.Π.Α.», συνεχίζει η εφημερίδα του Μονάχου. «Υπάρχει ακόμη ένα ευρύ κέντρο, παρ’ ότι προσφάτως οι δεξιοί εξτρεμιστές είναι αυτοί που κερδίζουν έδαφος. […] Και οι εχθροί της δημοκρατίας τώρα αρχίζουν να αντιλαμβάνονται αυτό που έγραψε ένας διαδηλωτής στο Μόναχο στο πανό που κρατούσε: “Είμαστε περισσότεροι”».

Επικίνδυνες ή σωστές οι δηλώσεις Τραμπ;

Έξαλλες αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις του πρώην προέδρου των Η.Π.Α. Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σχολίασε πως όχι απλώς θα ανεχόταν, αλλά θα ενθάρρυνε τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν να επιτεθεί σε κάποια χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, η οποία δεν εκπληρώνει τις προβλεπόμενες οικονομικές της υποχρεώσεις.

Η Frankfurter Allgemeine Zeitung εκτιμά πως «εάν ο Τραμπ εκλεγεί ξανά πρόεδρος, τέτοιου είδους δηλώσεις ενισχύουν τον κίνδυνο να αποφασίσει ο Πούτιν πώς θα επεκτείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις. Απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο οι Ευρωπαίοι μπορούν να κάνουν μονάχα ένα πράγμα: να επενδύσουν επιτέλους στη στρατιωτική ασφάλεια αναλόγως με τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να γίνει προκειμένου να κατευναστεί ο Τραμπ – εξάλλου σε περίπτωση αμφιβολίας θα φτιάξει τους αριθμούς όπως τον βολεύουν. Αλλά οι Ευρωπαίοι πρέπει άμεσα να μπορέσουν να είναι σε θέση να μετατρέψουν μια ρωσική επίθεση – στρατιωτική ή υβριδική – ενάντια στα κράτη του ΝΑΤΟ σε μία συνθήκη ανυπολόγιστου κινδύνου για τον Πούτιν. Και μέχρι να το καταφέρουν αυτό, οι Ουκρανοί τους κερδίζουν χρόνο με κίνδυνο της ζωής τους».

Η Welt από την πλευρά της φαίνεται πάντως να αξιολογεί διαφορετικά τις δηλώσεις του Τραμπ: «Ο στόχος του 2% του ΝΑΤΟ δεν είναι εφεύρεση του Τραμπ – και ο εξοπλισμός της Συμμαχίας είναι πρωτίστως προς το συμφέρον της Ευρώπης. Ο Τραμπ πάντοτε αρεσκόταν να υπενθυμίζει τον συγκεκριμένο στόχο στα κράτη του ΝΑΤΟ, όχι με τρόπο ιδιαιτέρως διπλωματικό, αλλά – όπως και τώρα – με τον δικό του άγαρμπο τρόπο. Στην ουσία όμως έχει δίκιο».

Πηγή: DW - Γιώργος Πασσάς

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.