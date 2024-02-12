Φωτογραφία – ντοκουμέντο από τις ζημιές που υπέστη ελληνόκτητο πλοίο στην Ερυθρά Θάλασα όταν δέχθηκε επίθεση με πυραύλους από τους αντάρτες Χούθι εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα Δευτέρα, 40 ναυτικά μίλια ανοιχτά των ακτών της Υεμένης, με στόχο το φορτηγό πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου STAR IRIS. Στη φωτογραφία βλέπουμε ακριβώς το σημείο που ο πύραυλος προσέκρουσε στο πλοίο. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι πάντως καλά στην υγεία τους σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ. Το πλοίο συνεχίζει αυτοδύναμο στον τελικό του προορισμό.



Σημειώνεται ότι πρόκειται για τη δεύτερη κατά σειρά επίθεση των Χούθι σε βάρος της ιδίας πλοιοκτήτριας εταιρίας χωρίς και τότε να προκληθούν μεγάλες υλικές ζημιές ή τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος.

Πηγή: skai.gr

