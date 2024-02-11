Φινλανδία: Ο συντηρητικός Αλεξάντερ Στουμπ κέρδισε τις προεδρικές εκλογές

Ο πρώην πρωθυπουργός συντηρητικός Αλεξάντερ Στουμπ κέρδισε σήμερα τις προεδρικές εκλογές στη Φινλανδία απέναντι στον αντίπαλό του Πέκα Χααβίστο, σε μια ψηφοφορία που σημαδεύτηκε από τις εντάσεις με τη γειτονική Ρωσία μετά την ένταξη της βορειοευρωπαϊκής χώρας στο ΝΑΤΟ.

"Αλεξάντερ, συγχαρητήρια στον 13ο πρόεδρο της Φινλανδίας", παραδέχθηκε μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση ο Χααβίστο, πρώην υπουργός Εξωτερικών και μέλος των Πρασίνων, που όμως έθεσε υποψηφιότητα ως ανεξάρτητος στις εκλογές αυτές.

Τα οριστικά αποτελέσματα δίνουν το 51,6% των ψήφων στον Στουμπ, έναντι 48,4% για τον Χααβίστο. Το 70,7% των σχεδόν 4,3 εκατομμυρίων εκλογέων που συμμετείχαν σε αυτό τον δεύτερο γύρο.

"Είναι απίστευτο που μια χώρα του μεγέθους της Φινλανδίας μπορεί να διοργανώσει τόσο δίκαιες και τίμιες εκλογές σε αυτή τη συγκυρία πολιτικής ασφαλείας", δήλωσε ο Στουμπ με ικανοποίηση απευθυνόμενος στους υποστηρικτές του. "Είναι μια μεγάλη νίκη για τη δημοκρατία στη Φινλανδία, είμαι ιδιαίτερα περήφανος για όλους τους Φινλανδούς που ψήφισαν".

Ο νέος προεδρος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του την 1η Μαρτίου.

Έχοντας περιορισμένες εξουσίες σε σχέση με τον πρωθυπουργό, ο αρχηγός του κράτους, που εκλέγεται για θητεία έξι ετών, ηγείται της εξωτερικής πολιτικής της χώρας σε στενή συνεργασία με την κυβέρνηση. Είναι επίσης ο ανώτατος διοικητής των ενόπλων δυνάμεων.

Ένας αξιοσημείωτος ρόλος που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ευρώπη και της ένταξης στο ΝΑΤΟ της Φινλανδίας, η οποία μοιράζεται σύνορα 1.340 χλμ. με τη Ρωσία.

Ουδέτερη κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η βορειοευρωπαϊκή χώρα έθεσε τέλος σε τρεις δεκαετίες στρατιωτικής ουδετερότητας μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έγινε μέλος του ΝΑΤΟ πέρυσι, προς δυσαρέσκεια της Ρωσίας η οποία υποσχέθηκε ότι θα απαντήσει με "αντίμετρα".

Στα τέλη Αυγούστου, η Φινλανδία αντιμετώπισε εισροή μεταναστών στα ανατολικά της σύνορα, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι ενορχήστρωσε μια μεταναστευτική κρίση στις πύλες της. Το Ελσίνκι έκλεισε τα σύνορά του με τη γειτονική του χώρα τον Νοέμβριο, ένα μέτρο που είχαν υποστηρίξει όλοι οι υποψήφιοι στις εκλογές.

"Το γεγονός ότι ενταχτήκαμε πρόσφατα στο ΝΑΤΟ έχει ιδιαίτερη σημασία", καθώς ο τρόπος με τον οποίο (η Συμμαχία) θα αναπτυχθεί στη Φινλανδία "θα είναι σε μεγάλο βαθμό ένα έργο που θα επωμισθεί ο νέος πρόεδρος", δηλώνει η Τεοντόρα Χελιμάκι, ερευνήτρια Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι.

Ο Αλεξάντερ Στουμπ και ο Πέκα Χααβίστο, αμφότεροι πρώην υπουργοί Εξωτερικών, έχουν κοινό όραμα για τη θέση που θα υιοθετήσει η χώρα απέναντι στη Ρωσία με ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.