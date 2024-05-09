Διπλωματικό αδιέξοδο για την εκεχειρία στη Γάζα. Η αντιπροσωπεία της Χαμάς στην Αίγυπτο αποχώρησε την Πέμπτη από το Κάιρο χωρίς να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Η τρομοκρατική οργάνωση επιμένει στην πρόταση εκεχειρίας που έχει απορρίψει το Ισραήλ.

Η αντιπροσωπεία της Χαμάς αναχώρησε από το Κάιρο για την πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, δήλωσε ο Ezzat Al-Rashq, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς.

Ο Al-Rashq επιβεβαίωσε τη δέσμευση της τρομοκρατικής οργάνωσης στην πρόταση που έλαβε από μεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ, προσθέτοντας ότι οι στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ στη Ράφα έχουν στόχο «να εμποδίσουν όλες τις προσπάθειες των μεσολαβητών για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα».

Άλλος αξιωματούχος της Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διεξήγαγε επιχειρήσεις στη νοτιότερη πόλη της Γάζας, Ράφα, προκειμένου να εμποδίσει τις συνομιλίες για εκεχειρία στον επτάμηνο πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της οργάνωσης στον παλαιστινιακό θύλακα.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Ράφα και το συνοριακό του πέρασμα «στοχεύουν να εμποδίσουν τις προσπάθειες των μεσολαβητών», δήλωσε ο Izzat al-Rishq, προσθέτοντας ότι η Χαμάς έστειλε αντιπροσωπεία για συνομιλίες στο Κάιρο και ότι έχει δεσμευτεί στην αιγυπτιακή πρόταση κατάπαυσης του πυρός — οι όροι της οποίας όμως διαφέρουν σε πολλές βασικές πτυχές από μια συμφωνία που είχε προηγουμένως εγκριθεί από το Ισραήλ.

Τις τελευταίες τρεις ημέρες, η Αίγυπτος φιλοξένησε αντιπροσωπείες από τη Χαμάς, το Ισραήλ, το Κατάρ και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίτευξη «συνολικής εκεχειρίας» στη Λωρίδα της Γάζας.

Τη Δευτέρα, η Χαμάς αποδέχθηκε την αιγυπτιακή πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, εντούτοις το Ισραήλ την απέρριψε.

Ταυτόχρονα, ο ισραηλινός στρατός έχει εντείνει τις επιχειρήσεις του στη Ράφα, και ανέλαβε τον έλεγχο της παλαιστινιακής πλευράς του περάσματος της Ράφα, ένα κρίσιμο πέρασμα για την ανθρωπιστική βοήθεια που εισέρχεται στον θύλακα και για τους άμαχους τραυματίες που εγκαταλείπουν τη λωρίδα.

Πηγή: skai.gr

