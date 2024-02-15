Στόλτενμπεργκ: Το άρθρο 5 είναι η καρδιά και ο πυρήνας του ΝΑΤΟ

«Η επίθεση σε έναν Σύμμαχο θα θεωρηθεί επίθεση εναντίον όλων», επανέλαβε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ κατά την άφιξή του στη Σύνοδο των Υπουργών 'Αμυνας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στις Βρυξέλλες, ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και την ενθάρρυνση της Μόσχας να επιτεθεί σε όποιο μέλος του ΝΑΤΟ δεν δεσμεύει το 2% του ΑΕΠ τους στις αμυντικές δαπάνες.

«To άρθρο 5, η δέσμευση για υπεράσπιση όλων και σύμφωνα με το οποίο η επίθεση σε έναν σύμμαχο θα θεωρηθεί επίθεση εναντίον όλων, είναι η καρδιά και ο πυρήνας του ΝΑΤΟ. Αυτό έχει να κάνει με όλους τους Συμμάχους. Οποιαδήποτε πρόταση ότι δεν είμαστε εκεί για να προστατεύσουμε και να υπερασπιστούμε όλους τους Συμμάχους θα υπονομεύσει την ασφάλεια όλων μας θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές των στρατιωτών μας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για να προστατεύσουν όλη τη Συμμαχία», τόνισε ο Γενς Στόλτενμπεργκ.

Επίσης ανέφερε ότι «πρέπει να επενδύσουμε περισσότερα και είμαστε στο σωστό δρόμο. Διότι τώρα έχουμε ιστορικούς αριθμούς όσον αφορά τις αμυντικές επενδύσεις. Πέρυσι, είδαμε μια πραγματική αύξηση 11% στις αμυντικές δαπάνες σε όλη την Ευρώπη και τον Καναδά».

«Φέτος αναμένουμε 18 Σύμμαχοι να επιτύχουν τον στόχο να δαπανήσουν το 2% του ΑΕΠ για την άμυνα», υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.

