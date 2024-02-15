Επισήμως σε ύφεση η βρετανική οικονομία

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η οικονομία τοης Ηνωμένου Βασιλείου έπεσε σε ύφεση το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους, με βάση νεότερα επίσημα στοιχεία.

Σύμφωνα με το Γραφείο Εθνικής Στατιστικής, το ΑΕΠ της χώρας συρρικνώθηκε κατά 0,3% στο διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου, σε μια πτώση μεγαλύτερη από όσο ανέμεναν οι οικονομολόγοι.

Η επίδοση αυτή ακολουθεί τον αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης του -0,1% κατά το τρίμηνο που είχε προηγηθεί. Δύο συναπτά τρίμηνα με αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης συνιστούν τεχνική ύφεση.

Η αρνητική εξέλιξη αποδίδεται στο συνδυασμό υψηλού πληθωρισμού και υψηλών επιτοκίων, που έπληξε την καταναλωτική δύναμη, ενώ όλοι οι βασικοί τομείς της οικονομίας, δηλαδή υπηρεσίες, κατασκευές και μεταποίηση είχαν μεγαλύτερη του αναμενόμενου πτώση παραγωγής το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Η εκτίμηση των οικονομολόγων πάντως είναι ότι η ύφεση θα είναι μικρής διάρκειας, καθώς ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει και οι μισθοί αυξάνονται με υψηλότερο ρυθμό.

Αντιδρώντας στα νέα στοιχεία ο υπουργός Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ σχολίασε πως «η χαμηλή ανάπτυξη δεν είναι έκπληξη», επικαλούμενος το «μεγαλύτερο εμπόδιο στην ανάπτυξη» που συνιστά ο υψηλός πληθωρισμός.

«Αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι η βρετανική οικονομία στρίβει τη γωνία - οι αναλυτές συμφωνούν πως η ανάπτυξη θα ενδυναμωθεί τα επόμενα χρόνια, οι μισθοί αυξάνονται ταχύτερα από τις τιμές, τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων έχουν μειωθεί και η ανεργία παραμένει χαμηλά. Αν και οι καιροί είναι ακόμα δύσκολοι για πολλές οικογένειες, πρέπει να επιμείνουμε στο σχέδιο, κόβοντας φόρους επί της εργασίας και των επιχειρήσεων για να κτίσουμε μια πιο δυνατή οικονομία», συμπλήρωσε ο κ. Χαντ.

Η σκιώδης υπουργός Οικονομικών των Εργατικών Ρέιτσελ Ριβς αντέτεινε πως ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ «δεν μπορεί πλέον με αξιοπιστία να ισχυρίζεται ότι το σχέδιό του λειτουργεί... αυτή είναι η ύφεση του Ρίσι Σούνακ».

Πηγή: skai.gr

