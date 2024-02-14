ΝΑΤΟ: Ένας για όλους και κανείς για τον Ντόναλντ Τραμπ

Της Αθηνάς Παπακώστα

Μετά το πράσινο φως που άναψε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Ρωσία να επιτεθεί κατά Κρατών - Μελών του ΝΑΤΟ, τον λόγο παίρνει ο νυν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν.

«Κανένας άλλος πρόεδρος (των Ηνωμένων Πολιτειών) δεν έχει υποκλιθεί σε έναν Ρώσο δικτάτορα», τόνισε και προσέθεσε, επιτρέψτε μου να πω τα εξής, όσο πιο ξεκάθαρα μπορώ. Εγώ δεν θα το κάνω ποτέ. Για όνομα του Θεού. Είναι ανόητο. Είναι ντροπιαστικό. Είναι επικίνδυνο. Είναι κατά της Αμερικής».

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, το φαβορί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση στη Νότια Καρολίνα τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν θα προστατεύσουν τα Κράτη - Μέλη του ΝΑΤΟ απέναντι στη ρωσική απειλή, εάν αυτά δεν εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο πλαίσιο της Συμμαχίας.

Μάλιστα, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα και προσέθεσε πως θα ενθάρρυνε τη Ρωσία να κάνει ό,τι θέλει σε χώρες – μέλη που αμελούν τις υποχρεώσεις τους τονίζοντας ότι αυτή τη θέση είχε μεταφέρει σε πρόεδρο «μεγάλης χώρας» σε παλαιότερη Σύνοδο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας όταν τον είχε ρωτήσει εάν «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθούσαν αυτή τη χώρα».

«Του είπα: Δεν έχεις πληρώσει; Δεν τηρείς τους κανόνες; Όχι, δεν θα σε προστατεύσω. Στην πραγματικότητα, θα ενθάρρυνα τους Ρώσους να κάνουν ό,τι θέλουν. Πρέπει να πληρώσεις».

Από την πλευρά του, ο Τζο Μπάιντεν ξεκαθάρισε χθες, Τρίτη, ότι «εάν ο Πούτιν επιτεθεί κατά ενός Κράτος – Μέλος του ΝΑΤΟ» όσο ο ίδιος παραμένει πρόεδρος της χώρας «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπερασπιστούν κάθε ίντσα του νατοϊκού εδάφους».

Σημείωσε δε ότι η μοναδική φορά που το ΝΑΤΟ ενεργοποίησε το άρθρο 5 - που ορίζει πως επίθεση εναντίον ενός συμμάχου θεωρείται επίθεση εναντίον όλων των συμμάχων – ενεργοποιήθηκε μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα λόγια Μπάιντεν στοχεύουν απευθείας στους Ρεπουμπλικανούς που διατηρούν τον έλεγχο στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

«Θα σταθείτε στο πλευρό της Ουκρανίας ή θα σταθείτε στο πλευρό του Πούτιν; Θα σταθείτε στο πλευρό της Αμερικής ή δίπλα στον Τραμπ;», υπογράμμισε σχετικά ελπίζοντας να τους πείσει, ώστε να ανάψουν «πράσινο» στο νομοσχέδιο ύψους 95 δισεκ. δολαρίων που περιλαμβάνει βοήθεια για την Ουκρανία, το Ισραήλ και την Ταϊβάν το οποίο νωρίτερα εγκρίθηκε από την ελεγχόμενη από τους Δημοκρατικούς Γερουσία.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, το ΝΑΤΟ θα ανακοινώσει σήμερα ότι τα 18 από τα 31 Κράτη – Μέλη τους θα πετύχουν φέτος τον στόχο του 2% του ετήσιου ΑΕΠ τους για την άμυνα.

Μέχρι σήμερα, μονάχα η Πολωνία ξοδεύει περισσότερα από το 3% του ΑΕΠ της για την άμυνα ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που η Συμμαχία είχε μοιραστεί το 2023 η Γερμανία, η Νορβηγία και η Γαλλία ξόδεψαν λιγότερα από το 2% του ΑΕΠ τους.

Από την πλευρά τους οι Ευρωπαίοι -ενόψει μίας πιθανής επιστροφής Τραμπ στον Λευκό Οίκο- προσπαθούν να θωρακιστούν και συζητούν ανοιχτά την ανάγκη η Ευρώπη να μπορεί να υπερασπιστεί μόνη της τον εαυτό της επιβεβαιώνοντας την ανάγκη μίας αμυντικής δομής.

«Αυτές οι κουβέντες του Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να λειτουργήσουν ως ψυχρολουσία» τόνιζε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ με την Δανή ομόλογό του να υπογραμμίζει ότι «πρέπει να ανεβάσουμε ρυθμούς» ξεκαθαρίζοντας ότι «η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη», ανεξάρτητα από την υποστήριξη ή μη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Στεφάν Σεζουρνέ έχει ήδη πει πως «κάθε λεπτό μετράει για την προετοιμασία της Ευρώπης να απορροφήσει το σοκ ενός σεναρίου που περιγράφηκε άψογα από τον Ντόναλντ Τραμπ» ενώ ο Γερμανός καγκελάριος, Όλαφ Σολτς ξεκαθάρισε ότι «η νατοϊκή συμμαχία είναι καθοριστικής σημασίας για την ειρήνη και την ασφάλεια των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών χωρών και γι'αυτό θα επιμείνουμε σε αυτή τη Συμμαχία παραμένοντας απολύτως βέβαιοι ότι αυτή είναι, επίσης, η επιθυμία και η απόφαση του αμερικανικού λαού».

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του γερμανικού κολοσσού, Ράιμενταλ, η Ευρώπη χρειάζεται ακόμη 10 χρόνια προκειμένου να καταφέρει να γεμίσει εκ νέου τις αποθήκες της και άρα, να είναι σε θέση να είναι αυτόνομη ενώ, σύμφωνα με το Politico, μπορεί να χρειάζεται καιρός αλλά ο χρονος να τελειώνει και τα όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να λειτουργήσουν ως ευκαιρία ώστε η Γηραιά ήπειρος να βρει ξανά τον προσανατολισμό της

Πηγή: skai.gr

