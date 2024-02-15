Ρωσία: Κόλπο για να εξασφαλίσει η Ουάσινγκτον χρηματοδότηση εναντίον της Ρωσίας, η απειλή εθνικής ασφάλειας

Η Ρωσία απέρριψε την Πέμπτη τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ σχετικά με τις νέες ρωσικές πυρηνικές δυνατότητες που έχει αναπτύξει στο διάστημα, χαρακτηρίζοντάς την «κακόβουλη κατασκευή» και ένα τέχνασμα του Λευκού Οίκου με στόχο να πείσει τους Αμερικανούς βουλευτές να εγκρίνουν περισσότερα χρήματα για την αντιμετώπιση της Μόσχας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Κογκρέσο και τους συμμάχους στην Ευρώπη για νέες πληροφορίες σχετικά με τις ρωσικές πυρηνικές δυνατότητες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν διεθνή απειλή, δήλωσε στο Reuters πηγή που ενημερώθηκε για το θέμα την Τετάρτη.

Οι νέες δυνατότητες, που σχετίζονται με τις ρωσικές προσπάθειες να αναπτύξουν ένα διαστημικό όπλο, δεν αποτελούν επείγουσα απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε η ίδια πηγή.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει την ουσία των εκθέσεων αυτών μέχρι να αποκαλυφθούν οι λεπτομέρειες από τον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, είπε ότι η προειδοποίηση της Ουάσιγκτον ήταν ξεκάθαρα μια προσπάθεια να πείσει το Κογκρέσο να εγκρίνει περισσότερα χρήματα.

«Είναι προφανές ότι ο Λευκός Οίκος προσπαθεί, με τσιγκέλι ή απατεωνιές να ενθαρρύνει το Κογκρέσο να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο για τη διάθεση χρημάτων, αυτό είναι προφανές», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σύμφωνα με το TASS.

«Θα δούμε ποια κόλπα θα χρησιμοποιήσει ο Λευκός Οίκος», είπε ο Πεσκόφ.

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ, επικεφαλής της Μόσχας για τον έλεγχο των εξοπλισμών, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για «κακόβουλη κατασκευή», μετέδωσε το TASS.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει πυροδοτήσει τη μεγαλύτερη σύγκρουση μεταξύ της Δύσης και της Ρωσίας από την Κρίση των Πυραύλων της Κούβας το 1962. Τόσο η Μόσχα όσο και η Ουάσιγκτον έχουν προειδοποιήσει για τον κίνδυνο σύγκρουσης μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας.



