Ένα σκάφος προσελήνωσης, κατασκευασμένο από την αεροδιαστημική εταιρεία του Χιούστον Intuitive Machines, εκτοξεύθηκε νωρίς σήμερα το πρωί από τη Φλόριντα με αποστολή να πραγματοποιήσει την πρώτη εδώ και περισσότερο από μισό αιώνα αμερικανική προσελήνωση και την πρώτη προσελήνωση ιδιωτικού διαστημικού σκάφους.

Το σκάφος Noca-C της εταιρείας, το οποίο έχει επονομασθεί «Οδυσσέας», απογειώθηκε λίγο μετά τη 1 π.μ. (τοπική ώρα, 08:00 ώρα Ελλάδας) με ένα πύραυλο Falcon 9 της εταιρείας SpaceX του Ίλον Μασκ από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ.

Η εκτόξευση, η οποία είχε αρχικά προγραμματισθεί για χθες, Τετάρτη, το πρωί, είχε αναβληθεί για 24 ώρες επειδή εντοπίσθηκαν μη κανονικές θερμοκρασίες στο υγρό μεθάνιο που χρησιμοποιείται στο σύστημα πρόωσης του οχήματος προσελήνωσης. Η SpaceX ανακοίνωσε αργότερα πως το πρόβλημα επιλύθηκε.

Μολονότι θεωρείται αποστολή της Intuitive Machines, η πτήση IM-1 μεταφέρει επίσης έξι φορτία της NASA με εργαλεία σχεδιασμένα για τη συγκέντρωση δεδομένων για το σεληνιακό περιβάλλον ενόψει της σχεδιαζόμενης από τη NASA επιστροφής αστροναυτών στη Σελήνη αργότερα κατά την τρέχουσα δεκαετία.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, το σκάφος Nova-C της Intuitive Machines, ένας εξαγωνικός κύλινδρος με έξι πόδια, θα φθάσει στον προορισμό του έπειτα από πτήση μιας εβδομάδας στις 22 Φεβρουαρίου και θα προσγειωθεί στον κρατήρα Malapert A κοντά στο νότιο πόλο της Σελήνης.

Αν αποδειχθεί επιτυχής, η πτήση θα αποτελέσει την πρώτη ελεγχόμενη κάθοδο στη σεληνιακή επιφάνεια αμερικανικού διαστημικού σκάφους μετά την τελευταία επανδρωμένη αποστολή Απόλλων το 1972, αλλά και την πρώτη μιας ιδιωτικής εταιρείας.

Η πτήση θα σηματοδοτήσει επίσης το πρώτο ταξίδι στην επιφάνεια της Σελήνης στο πλαίσιο του προγράμματος Άρτεμις της NASA, καθώς οι ΗΠΑ επιδιώκουν να στείλουν αστροναύτες στο φυσικό δορυφόρο της Γης πριν η Κίνα προσεληνώσει το δικό της επανδρωμένο διαστημικό σκάφος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.