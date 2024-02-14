Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Τεθωρακισμένα οχήματα, φορτηγά, τρακτέρ, οχήματα υποστήριξης και ελαφριά όπλα ήταν μεταξύ του εξοπλισμού των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων που φορτώθηκαν την Τρίτη σε πλοίο στο Μάρτσγουντ στις ακτές της Μάγχης με προορισμό τη Γερμανία, αναφέρει δημοσίευμα των Times.

Πρόκειται για μέρος της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου στη «μεγαλύτερη άσκηση του ΝΑΤΟ από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου», με την κωδική ονομασία 'Steadfast Defender 2024', η οποία θα διαρκέσει έως το Μάιο και θα απασχολήσει 90.000 στρατιώτες χωρών-μελών της Συμμαχίας.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, σκοπός της άσκησης είναι να γίνει μια πρόβα για το πώς Αμερικανοί στρατιώτες θα μπορούσαν να ενισχύσουν τους Ευρωπαίους συμμάχους τους σε χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία και ευρύτερα στο ανατολικό μέτωπο, αν προέκυπτε κάποια πολεμική «ανάφλεξη».

Σε ό,τι αφορά τη βρετανική στρατιωτική συμμετοχή, οι Times γράφουν πως το αεροπλανοφόρο του Βασιλικού Ναυτικού HMS Prince of Wales θα ενισχύσει περισσότερα από 50 πολεμικά πλοία, τουλάχιστον 80 μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, drone και τουλάχιστον 1.100 οχήματα μάχης, περιλαμβανομένων 133 αρμάτων μάχης.

Σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης, οι σκηνές της Τρίτης στις νότιες αγγλικές ακτές θα εκτυλίσσονταν εβδομάδες πριν από την όποια επίθεση της Ρωσίας θα συνεπαγόταν πλήρη πόλεμο με το ΝΑΤΟ, καθώς θα είχε υπάρξει έγκαιρη επισήμανση της επικείμενης επίθεσης μέσω των μηχανισμών πληροφοριών ασφαλείας.

Σημειώνεται επίσης πως η 7η Ελαφριά Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, γνωστή ως «Αρουραίοι της Ερήμου» βρίσκεται ήδη καθ' οδόν προς Πολωνία για την εναρκτήρια φάση της άσκησης Steadfast Defender.

Εκπρόσωπος του βρετανικού στρατού έκανε λόγο στους Times για «ασύγκριτο μέγεθος άσκησης».

Το δημοσίευμα επισημαίνει πως το ΝΑΤΟ δεν κατονομάζει τη Ρωσία στο σχεδιασμό της συγκεκριμένης άσκησης, αλλά η Μόσχα έχει επισημανθεί στο στρατηγικό σχεδιασμό της Συμμαχίας ως η πιο σημαντική και ευθεία απειλή για την ασφάλεια των χωρών-μελών.

Την ίδια ώρα, η στρατιωτική δεξαμενή σκέψης IISS (Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών) ανέφερε πως η Ρωσία έχει χάσει πάνω από 3.000 άρματα μάχης, δηλαδή περισσότερα από όσα είχε όταν εισέβαλε στην Ουκρανία προ δύο ετών.

Παρόλα αυτά διατηρεί μεγάλο αριθμό εφεδρικών αρμάτων μάχης, κατώτερης όμως ποιότητας.

Η εκτίμηση του ινστιτούτου είναι πως με τους τρέχοντες ρυθμούς και χωρίς κάποια σημαντική επέκταση των δυνατοτήτων παραγωγής, η Μόσχα μπορεί να διατηρήσει μάχιμη δύναμη αρμάτων μάχης για ακόμα δύο με τρία χρόνια.

Στη σύγκριση στρατιωτικών δυνάμεων Ην. Βασιλείου-Ρωσίας, το IISS αναφέρει πως υπάρχουν περίπου 150.000 ενεργοί Βρετανοί στρατιώτες έναντι σχεδόν 1,2 εκατομμυρίων Ρώσων.

Επίσης η Βρετανία διαθέτει 213 κύρια άρματα μάχης έναντι 1.175 της Ρωσίας, υπάρχουν 201 βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη έναντι 208 ρωσικών, 17 βρετανικές φρεγάτες και καταδρομικά πλοία έναντι 29 ρωσικών, τέσσερα υποβρύχια με πυρηνικά όπλα του Ην. Βασιλείου έναντι 12 της Ρωσίας, ενώ οι Βρετανοί έχουν δύο αεροπλανοφόρα έναντι ενός παροπλισμένου των Ρώσων.



Πηγή: skai.gr

