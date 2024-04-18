Στο χαμηλότερο επίπεδο 46 ετών το ποσοστό πρόθεσης ψήφου για τους Τόρις

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Το χαμηλότερο ποσοστό ως προς την πρόθεση ψήφου στα 46 χρόνια πολιτικών δημοσκοπήσεων από την Ipsos λαμβάνει στη νεότερη μέτρηση της εταιρείας στη Βρετανία το κυβερνών Συντηρητικό Κόμμα.

Συγκεκριμένα, το κόμμα του Ρίσι Σούνακ συγκεντρώνει μόλις 19% στην πρόθεση ψήφου, υπολειπόμενο 25 ποσοστιαίες μονάδες του Εργατικού Κόμματος του σερ Κιρ Στάρμερ (44%).

Στο 13% έχει ανέβει στην τρίτη θέση το υπερδεξιό κόμμα Reform UK που έχει τη στήριξη του Νάιτζελ Φάρατζ.

Σημειώνεται δε πως το 37% από τους υποστηρικτές των Συντηρητικών δηλώνει πως ίσως αλλάξει γνώμη όταν έρθει η ώρα της ψήφου.

Οι εκλογές στη χώρα θα διεξαχθούν εντός του έτους, με επικρατέστερους μήνες για να στηθούν οι κάλπες τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.

Μόνο το 16% των ερωτηθέντων δηλώνει ικανοποιημένο από τον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ, έναντι ποσοστού 75% που λέει ότι δεν είναι ικανοποιημένο. Αυτό το αρνητικό υπόλοιπο του 59% είναι ίδιο με το ποσοστό-ρεκόρ της αρνητικής δημοτικότητας για πρωθυπουργό που είχε το 1994 ο Τζον Μέιτζορ - και επίσης ίσο με το αρνητικό ρεκόρ δημοφιλίας του Τζέρεμι Κόρμπιν ως ηγέτη της αντιπολίτευσης το 2019.

Σε αρνητικό ποσοστό 31% διαμορφώνονται ωστόσο και οι γνώμες των πολιτών για τον ηγέτη των Εργατικών και επικρατέστερο επόμενο πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Στο ερώτημα για το ποιος θα ήταν ικανότερος πρωθυπουργός μεταξύ των δύο, ο κ. Στάρμερ κερδίζει τον κ. Σούνακ με 44% έναντι 22%.

Σημειώνεται δε πως το 42% των ερωτηθέντων θέλει εκλογές πριν από το τέλος Ιουνίου.

Η δημοσκόπηση έγινε σε δείγμα 1.072 ενηλίκων τις πρώτες δύο εβδομάδες του Απριλ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.