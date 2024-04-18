Χάος εξακολουθεί να επικρατείς στο πλημμυρισμένο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι - το δεύτερο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο στον κόσμο – το οποίο σταμάτησε εδώ και δύο ημέρες την λειτουργία του λόγω της πρωτοφανούς κακοκαιρίας και των πλημμυρών που έπληξαν το Εμιράτο.

Την Τετάρτη, περίπου 300 πτήσεις ακυρώθηκαν και εκατοντάδες άλλες καθυστέρησαν αλλά παρόλα αυτά ο κόσμος προσπαθούσε με κάθε τρόπο να φτάσει στο αεροδρόμιο - οι γύρω δρόμοι παραμένουν αποκλεισμένοι λόγω του συνωστισμού.

Ωστόσο, καθώς οι καταιγίδες υποχωρούν, το αεροδρόμιο επιχειρεί σήμερα να ξανανοίξει και να απεγκλωβιστούν χιλιάδες επιβάτες που παραμένουν καθηλωμένοι στο έδαφος.

Ορισμένες εισερχόμενες πτήσεις ξεκίνησαν ξανά σήμερα στον τερματικό σταθμό 1, που χρησιμοποιείται από ξένους αερομεταφορείς.

Λίγο αργότερα, οι αρχές του αεροδρομίου ανακοίνωσαν ότι άνοιξε το check-in στον τερματικό σταθμό 3 για την Emirates - τον μεγαλύτερο αερομεταφορέα στο αεροδρόμιο - και τις πτήσεις της flydubai.

Ωστόσο, προειδοποίησαν ότι θα υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις και απηύθυναν έκκληση στον κόσμο να έρθει στο αεροδρόμιο μόνο εάν έχουν επιβεβαιωμένες κρατήσεις.

Σύμφωνα πάντως με τις αρμόδιες υπηρεσίες, το αεροδρόμιο θα ξαναγίνει πλήρως λειτουργικό μέσα στις επόμενες 24 ώρες.

Εφιάλτης για χιλιάδες επιβάτες

Απίστευτη ταιλαπωρία υφίστανται εδώ και δύο ημέρες χιλιάδες επιβάτες που εγκλωνίστηκαν στο πλημμυρισμένο αεροδρόμιο, σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Survivor στο Ντουμπάι βρέθηκε να είναι και ο επιχειρηματίας, πρώην παίκτης στο Survivor, Γιώργος Ασημακόπουλος, ο οποίος περιέγραψε στον ΣΚΑΪ: «Περπατάγαμε και είχε παντού νερά… Πέφτανε σοβάδες από την οροφή… Ανθρωποι ψάχνουν φαρμακείο για την φαρμακευτική τους αγωγή».

Η Anne Wing, βρετανίδα τουρίστρια που εγκλωβίστηκε στο αεροδρόμιο με τον σύζυγό της και τα τρία παιδιά της, ελπίζοντας να πετάξει για το Χίθροου του Λονδίνου, είπε στο BBC: «Είναι φρικτό, είμαστε στριμωγμένοι σαν ζώα - είναι επικίνδυνο και απάνθρωπο». «Οι επιβάτες φώναζαν και δεν υπήρχε προσωπικό για να τους ενημερώσει. Είμαστε νηστικοί και μας έχουν φέρει μόνο λίγο νερό» δήλωσε.

Από την πλευρά τους, οι αρχές του αεροδρομίου ανέφεραν ότι έχουν προβλήματα ανεφοδιασμού και ότι το προσωπικό αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να φέρει τρόφιμα στους εγκλωβισμένους επιβάτες, καθώς όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στο αεροδρόμιο είναι αποκλεισμένοι.

Ο Mohit Mehta, από την Ινδία, έχει εγκλωβιστεί στο αεροδρόμιο από τις 16 Απριλίου, περιμένοντας να επιβιβαστεί σε πτήση για την πατρίδα του. περάσει περισσότερες από 30 ώρες στο αεροδρόμιο αφού προσπάθησε να προλάβει μια πρωινή πτήση από το Ντουμπάι στις 16 Απριλίου.

«Η κατάσταση ήταν πολύ άσχημη», είπε στο CNN. «Κανείς δεν ήταν εκεί για να απαντήσει στις ερωτήσεις και τα νερά κατέκλυζαν το αεροδρόμιο . Ο κόσμος έκανε μεγάλες ουρές και ζητούσε φαγητό και νερό, κάτι που πωλούνταν ακριβά. Παρόλα αυτά δεν υπήρχε τίποτα»



