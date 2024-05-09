Ο Τζο Μπάιντεν, που εμφανίστηκε βέβαιος πως θα κερδίσει τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, προεξόφλησε χθες Τετάρτη πως ο προκάτοχός του στην προεδρία και εκ νέου αντίπαλός του στην αναμέτρηση, ο Ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ, «δεν θα αποδεχθεί» το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, όπως ακριβώς έκανε αφού τον νίκησε ο Δημοκρατικός το 2020.

«Μπορεί να μην αποδεχθεί το αποτέλεσμα των εκλογών. Σας διαβεβαιώ ότι δεν θα το αποδεχθεί», κι αυτό είναι «επικίνδυνο», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

«Δεν είναι δυνατόν να αγαπάς τη χώρα σου μόνο όταν κερδίζεις», είπε ακόμη ο Δημοκρατικός πολιτικός, 81 ετών, αναφερόμενος στον 77χρονο αντίπαλό του.

«Αν γίνουν όλα τίμια, θα αποδεχθώ τα αποτελέσματα με χαρά», αλλά «αν δεν γίνει αυτό, πρέπει να δώσεις μάχη για το καλό της χώρας», δήλωνε την περασμένη εβδομάδα ο κ. Τραμπ στην εφημερίδα Milwaukee Journal Sentinel.

Ο Τζο Μπάιντεν είπε εξάλλου ότι ο Δημοκρατικός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, που έχει εμπλακεί στην εκστρατεία του, τον συμβούλευσε να «συνεχίσει να κάνει» αυτό που κάνει ήδη.

Ο αμερικανικός Τύπος έκανε λόγο πρόσφατα για επιφυλάξεις που υποτίθεται πως εξέφρασε ο κ. Ομπάμα για την εκστρατεία που διεξάγει ο άλλοτε αντιπρόεδρός του, καθώς οι δημοσκοπήσεις τον φέρουν να οδεύει να δώσει μάχη στήθος με στήθος με τον κ. Τραμπ σε κάποιες πολιτείες αποφασιστικής σημασίας και να βρίσκεται πολύ πίσω σε άλλες.

«Είμαι ικανοποιημένος για την πορεία της εκστρατείας», είπε μολαταύτα ο αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με τον οποίο «ο περισσότερος κόσμος» θα αποφασίσει ποιον θα ψηφίσει «το φθινόπωρο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε παραδέχθηκε την ήττα του από τον Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του 2020.

«Πόσες δικαστικές διαδικασίες έχασε;» πέταξε ο αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στις προσπάθειες του αντιπάλου του να αμφισβητήσει στις δικαστικές αίθουσες την καταμέτρηση σε κάποιες πολιτείες. «Αυτός ο τύπος δεν είναι ακριβώς οπαδός της δημοκρατίας», επέμεινε.

Εξάλλου εξήρε τις προσπάθειες των ομάδων της εκστρατείας του να μιλήσουν με τους ψηφοφόρους «χτυπώντας πόρτες».

Ο Ντόναλντ Τραμπ «ποτέ δεν κατάφερε να δημιουργήσει θέσεις εργασίας», αντίθετα με τον ίδιο, δήλωσε ακόμη, διαβεβαιώνοντας: «Δημιούργησα 15 εκατομμύρια θέσεις εργασίας». Έκανε το σχόλιο αυτό απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ότι οι Αμερικανοί μοιάζουν να εμπιστεύονται περισσότερο τον αντίπαλό του σε ό,τι αφορά την οικονομία.

«Η οικονομία μας είναι η πιο γερή στον κόσμο», είπε ακόμη ο Τζο Μπάιντεν.

Επανέλαβε εξάλλου —το κάνει συχνά— πως στις διεθνείς συνόδους στις οποίες συμμετέχει, οι περισσότεροι ξένοι ηγέτες του λένε «πρέπει να νικήσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.