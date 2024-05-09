Ένας 74χρονος άνδρας συνελήφθη χθες Τετάρτη το απόγευμα για την επίθεση εναντίον της πρώην δημάρχου του Βερολίνου και νυν γερουσιαστή Οικονομικών του κρατιδίου Φραντσίσκα Γκίφαϊ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό της στο κεφάλι και στον αυχένα.

Ο συλληφθείς ήταν ήδη γνωστός στις αρχές, καθώς κατά το παρελθόν έστελνε υβριστικές επιστολές σε πολιτικούς, ενώ ήταν αρνητής του κράτους. Προχθές το βράδυ, κατά τη διάρκεια επίσκεψης της κυρίας Γκίφαϊ σε βιβλιοθήκη της περιοχής Νοϊκέλν του Βερολίνου, την χτύπησε από πίσω με βαρύ αντικείμενο το οποίο μετέφερε σε σακίδιο και τράπηκε σε φυγή. Η γερουσιαστής μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύθηκε για λίγες ώρες και κατόπιν αποχώρησε, ενώ συνέχισε το πρόγραμμα των συναντήσεών της. «Μετά το πρώτο σοκ, μπορώ να πω ότι είμαι καλά. Συνεχίζω απτόητη τη δουλειά μου σήμερα», γνωστοποίησε η κυρία Γκίφαϊ μέσω X.

Ως δήμαρχος, η Φραντσίσκα Γκίφαϊ συνοδευόταν στις δημόσιες εμφανίσεις της από αστυνομικούς, όχι όμως αφότου ανέλαβε γερουσιαστής.

Από χθες της παρέχεται και πάλι προστασία από την Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος.

Ο τραυματισμός της κυρίας Γκίφαϊ προστέθηκε σε σειρά επιθέσεων εναντίον πολιτικών το τελευταίο διάστημα στη Γερμανία.

Μόλις προχθές Τρίτη, η υποψήφια των Πρασίνων για το δημοτικό συμβούλιο στην Δρέσδη Ιβόν Μόζλερ δέχθηκε επίθεση από ομάδα ακροδεξιών, οι οποίοι την έφτυσαν και την προπηλάκισαν – ενώ συνοδευόταν από τηλεοπτικό συνεργείο, στο πλαίσιο συνέντευξης με θέμα... τη βία εναντίον των πολιτικών.

Χθες το βράδυ, ο υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ αναγκάστηκε να διακόψει ομιλία του στο πλαίσιο του Ψηφιακού Φεστιβάλ στο Αμβούργο, όταν στην αίθουσα της εκδήλωσης ενεργοποιήθηκε «βόμβα» έντονης δυσάρεστης μυρωδιάς. Η αίθουσα εκκενώθηκε και ειδική υγειονομική υπηρεσία χαρακτήρισε τελικά ακίνδυνο για την υγεία το αέριο που εκλύθηκε στον χώρο. Η αστυνομία αναζητά τον δράστη.

Την περασμένη Παρασκευή ο ευρωβουλευτής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) Ματίας Έκε δέχθηκε βίαιη επίθεση από τέσσερα μέλη ακροδεξιάς ομάδας στην Δρέσδη, κατά τη διάρκεια αφισοκόλλησης για τις ευρωεκλογές. Ο σοσιαλδημοκράτης ευρωβουλευτής ξυλοκοπήθηκε άγρια, υπέστη κατάγματα στο πρόσωπο και υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Στις αρχές παραδόθηκε και ομολόγησε 17χρονος και λίγο αργότερα εντοπίστηκαν για το ίδιο περιστατικό ακόμη τρεις νεαροί.

Την Τρίτη το βράδυ η ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ είχε έκτακτη συνάντηση με τους υπουργούς Εσωτερικών των κρατιδίων, με αντικείμενο την λήψη μέτρων προστασίας των πολιτικών από την αυξανόμενη βία εναντίον τους. «Οι βίαιοι δράστες είναι εμπρηστές που θέλουν να βάλουν φωτιά στη δημοκρατία μας», σχολίασε η κυρία Φέζερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

