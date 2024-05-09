Κασσελάκης για τον βανδαλισμό των γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ στην Καλλιθέα: Δεν φοβάμαι

Στην καταγγελία ότι διέρρηξαν τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Καλλιθέα προχώρησε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Σε ανάρτησή του, την οποία συνοδεύει από φωτογραφία όπου έχει γραφτεί επάνω στην ταμπέλα του ΣΥΡΙΖΑ με σπρέι η φράση «Κασσελάκη, μια σφαίρα», ο πρόεδρος του κόμματος διαμηνύει ότι δεν φοβάται.

Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη

«Σήμερα άγνωστοι διέρρηξαν τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Καλλιθέα για να αφήσουν το «απειλητικό» τους μήνυμα.

Να τους ενημερώσω:

-Δε φοβάμαι.

-Δε σταματώ.

-Γυρίζω όλη την Ελλάδα και θα τη γυρίσω από άκρη σε άκρη. Θα αγκαλιάσω όλους τους πολίτες, όπου κι αν ανήκουν πολιτικά, θα μεταφέρω το μήνυμα για μια καλύτερη ζωή.

-Το κίνημα που δημιουργείται αυτή τη στιγμή κατά της αλαζονείας, της συγκάλυψης και της παρακμής στη χώρα μας δεν έχει επιστροφή.

Μόνο θα μεγαλώνει μέρα - μέρα».

