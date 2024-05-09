Κασσελάκης για τον βανδαλισμό των γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ στην Καλλιθέα: Δεν φοβάμαι

Στην καταγγελία ότι διέρρηξαν τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Καλλιθέα προχώρησε ο Στέφανος Κασσελάκης.
Σε ανάρτησή του, την οποία συνοδεύει από φωτογραφία όπου έχει γραφτεί επάνω στην ταμπέλα του ΣΥΡΙΖΑ με σπρέι η φράση «Κασσελάκη, μια σφαίρα», ο πρόεδρος του κόμματος διαμηνύει ότι δεν φοβάται.
Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη
«Σήμερα άγνωστοι διέρρηξαν τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Καλλιθέα για να αφήσουν το «απειλητικό» τους μήνυμα.
Να τους ενημερώσω:
-Δε φοβάμαι.
-Δε σταματώ.
-Γυρίζω όλη την Ελλάδα και θα τη γυρίσω από άκρη σε άκρη. Θα αγκαλιάσω όλους τους πολίτες, όπου κι αν ανήκουν πολιτικά, θα μεταφέρω το μήνυμα για μια καλύτερη ζωή.
-Το κίνημα που δημιουργείται αυτή τη στιγμή κατά της αλαζονείας, της συγκάλυψης και της παρακμής στη χώρα μας δεν έχει επιστροφή.
Μόνο θα μεγαλώνει μέρα - μέρα».
