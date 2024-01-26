Η Τελετή Εναρξης των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων που θα φιλοξενηθούν στο Παρίσι το ερχόμενο καλοκαίρι, στις 26 Ιουλίου, θα είναι πρωτοφανής και καινοτόμα: για πρώτη φορά στην Ιστορία των Αγώνων θα γίνει εκτός σταδίου και συγκεκριμένα κατά μήκος του Σηκουάνα

Ουσιαστικά πρόκειται για μία τρίωρη παραποτάμια παρέλαση, μήκους έξι χιλιομέτρων, με παραστάσεις από αρκετές εκατοντάδες καλλιτέχνες, που θα προβάλει την ιστορία, την κουλτούρα ακόμα και την γαστρονομία της Γαλλίας.

Μάλιστα, η παρέλαση θα περάσει μπροστά από την Παναγία των Παρισίων

Οι πρόβες για αυτήν την καινοφανή διαδικασία στα Ολυμπιακά χρονικά, θ' αρχίσουν τον προσεχή Μάρτιο, όπως δήλωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής της κορυφαίας διοργάνωσης, Τομά Ζολί, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ως υπεύθυνος για τις Ολυμπιακές και Παραολυμπιακές τελετές.

Μαζί με τον Τιερί Ρεμπούλ, διευθυντή τελετών για το «Παρίσι 2024», περιγράφουν λεπτομερώς το σχέδιο της Τελετής Εναρξης

Ερώτηση: Πώς προχωρούν οι προετοιμασίες;

Τομά Ζολί: «Το πρώτο έργο, αυτό της κατασκευής, με εμπνευστές μιας ιστορίας σε αυτά τα έξι χιλιόμετρα επικυρώθηκε τον Ιούλιο του 2023. Η ιδέα πέρασε από μια μελέτη σκοπιμότητας. Ο Σηκουάνας δεν έχει το ίδιο βάθος από το ένα μέρος στο άλλο, ο άνεμος δεν φυσά με τον ίδιο τρόπο κατά μήκος των διάφορων γεφυρών, ενώ δεν πρέπει να διαταράξει τους φυσικούς οικοτόπους της βιοποικιλότητας. Αυτή η μελέτη ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2023. Το όνειρο και η πραγματικότητα σήμερα συνδυάζονται αρμονικά κατά 90%. Απομένει το 10% του έργου μου για αναπροσαρμογή. Πολλά σετ είναι ήδη υπό κατασκευή. Έχει γίνει επαφή με τους καλλιτέχνες και οι πρόβες θα μπορούν ν' αρχίσουν από τον Μάρτιο».

Ε: Πώς θα γίνουν οι πρόβες;

Τομά Ζολί: «Η παράσταση δεν μπορεί να γίνει με επί τόπου πρόβες. Πρόβες θα γίνουν τόσο σε εσωτερικούς χώρους, σε πολύ μεγάλα υπόστεγα, όσο και σε μία ναυτική βάση, για όλα όσα θα γίνουν με υλικό το νερό. Αυτές θα είναι όλες αποσπασματικές πρόβες. Τις τελευταίες ημέρες, θα μπορέσουμε να τις βάλουμε στην σειρά, ώστε όλοι να ανακαλύψουν το τελικό αποτέλεσμα το βράδυ της τελετής».

Ε: Τι γίνεται με τα σκάφη;

Τιερί Ρεμπούλ: «Έχουμε περίπου εκατό σκάφη για τις αποστολές, που είναι σχεδόν 200. Επιβιβάζονται πριν από την γέφυρα Pont d'Austerlitz, σε μια ζώνη επιβίβασης τριών χιλιομέτρων. Είναι μια τεράστια διαδικασία. Θα ακολουθήσουν ο ένας τον άλλον, σε αποστάσεις υπολογισμένες με ακρίβεια δευτερολέπτου.

Εχουμε κάνει ήδη έναν συγκεκριμένο αριθμό δοκιμών και θα τις ξανακάνουμε με τον μισό στόλο, ώστε οι κυβερνήτες των σκαφών να είναι άριστοι γνώστες της διαδρομής».

Ε: Πώς θα είναι η τελετή;

Τομά Ζολί: «Θα απλωθούν περίπου δέκα πίνακες από τη γέφυρα Austerlitz στο Trocadéro. Θα τους διασχίσουν αντιπροσωπείες αθλητών και θα φιλοξενηθούν από καλλιτέχνες από όλους τους κλάδους, όπως χορό, μουσική, εικαστικές τέχνες κλπ. Κανονικά, μια τελετή είναι 45 λεπτά καλλιτεχνικής παράστασης, δύο ώρες παρέλασης και μία ώρα στοιχείων πρωτοκόλλου. Ήθελα να συνδέσω αυτούς τους τρεις βασικούς συνήθεις άξονες, να ενσωματώσω τα στοιχεία του πρωτοκόλλου στο καλλιτεχνικό μέρος και την παρέλαση στο καλλιτεχνικό. Και όλα αυτά να συνθέσουν μια μεγάλη, ομοιογενή γιορτή».

ΕΡ.: Ποια είναι η φιλοσοφία της τελετής;

Τομά Ζολί: «Όλος ο κόσμος παρακολουθεί το Παρίσι. Στην τηλεόραση, υπάρχουν από 1 έως 2 δισεκατομμύρια τηλεθεατές. Ηλθε η ώρα να πούμε στον εαυτό μας: τι είμαστε; Πού πάμε; Η ιστορία που γράψαμε αφηγείται το τι είναι η Γαλλία - παρούσα κατά μήκος του ποταμού με όλα τα μνημεία της - και για το τι θα είναι η Γαλλία. Θέλω κάθε θεατής να νιώθει ότι εκπροσωπείται. Η Γαλλία είναι και η Εντίθ Πιάφ, αλλά και η (σ.σ. διάσημη ράπερ) Ζιλ, η τραγουδίστρια, Ναταλί Ντεσάϊ. Είναι πολλά μουσικά είδη. Η Γαλλία είναι τυρί αλλά και κουλουράκι και κουσκούς. Διαθέτει μεγάλη ποικιλομορφία. Η ιδέα είναι να επαναλάβουμε ότι η Γαλλία είναι μια ιστορία που εμπλουτίζεται συνεχώς».

Ε: Σε περίπτωση κακοκαιρίας ή προβλήματος ασφάλειας, υπάρχει σχέδιο Β;

Τιερί Ρεμπούλ: «Υπάρχουν πολλά λεγόμενα σχέδια έκτακτης ανάγκης. Παραθέτουμε όλα όσα θα μπορούσαν να συμβούν και ποιες απαντήσεις θα μπορέσουμε να δώσουμε».

Τομά Ζολί: «Έχουμε ένα σωρό πιθανά σχέδια. Αλλά ο τόπος της τελετής θα παραμείνει ο Σηκουάνας. Και θα παραμείνει ανοιχτός στο ευρύ κοινό της πόλης».

Ε: Η τελετή θα περάσει μπροστά από την Παναγία των Παρισίων. Πώς το ενσωματώνετε στην διαδικασία;

Τομά Ζολί: «Είναι μια εορταστική βραδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς έναν φόρο τιμής σε αυτό το νέο κωδωνοστάσιο που θα υψωθεί στον ουρανό των Παρισίων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

