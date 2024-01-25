Κέιτ Μίντλετον: Γιατί το Παλάτι κράτησε κρυφό το χειρουργείο της ενώ αποκάλυψε την ιατρική διάγνωση για τον Κάρολο

Οι ανακοινώσεις για την υγεία του βασιλιά Καρόλου και της πριγκίπισσας της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον έγιναν με λίγες μόνο ώρες διαφορά. Ωστόσο, στην περίπτωση του Καρόλου υπήρχε πλήρης διαφάνεια για την υγεία του λίγες ημέρες πριν υποβληθεί στην εγχείρηση προστάτη σε αντίθεση με της Κέιτ που αρκέστηκαν να ανακοινώσουν πως υπεβλήθηκε σε μια «προγραμματισμένη επέμβαση στην κοιλιά».

Σύμφωνα με πηγή του παλατιού «ήταν λογικό να είναι πιο ανοιχτοί στο θέμα του Καρόλου, καθώς σε διαφορετική περίπτωση, ο κόσμος θα μπορούσε να σκεφτεί τα χειρότερα». Επιπλέον, ο Κάρολος, ως μονάρχης που θέλει να δίνει το παράδειγμα, επέλεξε να δώσει ένα μήνυμα για τις τακτικές και ολοκληρωμένες εξετάσεις στις οποίες κάθε άνδρας αυτής της ηλικίας πρέπει να υποβάλλεται. Μάλιστα, λόγω του αξιώματός του, η ανακοίνωση είχε άμεση επιρροή στην κοινή γνώμη: από τη μέρα της ανακοίνωσης παρατηρήθηκε αύξηση κατά 1.000% των αναζητήσεων σχετικά με τον προστάτη στον ιστότοπο της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αντίθετα, για την Κέιτ Μίντλετον επιλέχθηκε η διακριτικότητα για την υγεία της, καθώς η ίδια είχε εκφράσει την «επιθυμία να διατηρήσει όσο το δυνατόν περισσότερη κανονικότητα» στην καθημερινότητά της και για χάρη των μικρών της παιδιών, του πρίγκιπα Γεωργίου, 10 ετών, της πριγκίπισσας Σάρλοτ, 8 ετών, και του πρίγκιπα Λούις, 5 ετών, σύμφωνα με το γραφείο της.

«Η πριγκίπισσα της Ουαλίας εκτιμά το ενδιαφέρον που θα προκαλέσει αυτή η δήλωση. Ελπίζει ότι το κοινό θα κατανοήσει την επιθυμία της να διατηρήσει όσο το δυνατόν περισσότερη κανονικότητα για τα παιδιά της- και την επιθυμία της να παραμείνουν ιδιωτικές οι προσωπικές ιατρικές πληροφορίες της», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του παλατιού.

«Όσοι βρίσκονται κοντά στο πριγκιπικό ζεύγος της Ουαλίας λένε ότι η οικογενειακή ζωή είναι η προτεραιότητα του ζευγαριού. Οι δημόσιες υποχρεώσεις και τα ταξίδια προγραμματίζονται γύρω από τα τρία τους παιδιά και τις σχολικές τους διακοπές. Η τρέχουσα κατάσταση δεν πρόκειται να ανατρέψει κάτι από τα παραπάνω, συμπληρώνει η ίδια πηγή.

