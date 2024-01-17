Ιορδανία: Nοσοκομείο στη νότια Λωρίδα Γάζας με ζημιές από ισραηλινό βομβαρδισμό

Το Ισραήλ ενέτεινε σήμερα την επίθεση στην Χαν Γιουνίς στη νότια Λωρίδα της Γάζας, ωθώντας άρματα μάχης προς τα δυτικά και προκαλώντας κατηγορίες από την Ιορδανία ότι το νοσοκομείο εκστρατείας που έχει στην πόλη υπέστη σοβαρές ζημιές από βομβαρδισμούς στην ευρύτερη περιοχή.

Ο ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι θεωρεί το Ισραήλ υπεύθυνο για «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» για την ζημιά που προκλήθηκε στο νοσοκομείο ως αποτέλεσμα ισραηλινού βομβαρδισμού εκεί κοντά.

Προς το παρόν ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει την πληροφορία αυτή.

Ο κόσμος σε άλλο νοσοκομείο, το Νάσερ, εγκατέλειπε τις εγκαταστάσεις του και την γύρω περιοχή καθώς άρματα μάχης πλησίαζαν σε αυτό στη διάρκεια της νύχτας, ύστερα από ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι δέχθηκε πυρά προερχόμενα από εκεί.

Οι μαχητές της Χαμάς αρνούνται ότι χρησιμοποιούν υγειονομικές εγκαταστάσεις για στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Παλαιστίνιοι υγειονομικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια κοντά στο νοσοκομείο.

Μεγάλο μέρος του προσωπικού του νοσοκομείου Νάσερ έχει φύγει αναζητώντας καταφύγια νοτιότερα στη Λωρίδα της Γάζας, με μόλις έναν γιατρό να έχει απομείνει για πάνω από 100 ασθενείς με εγκαύματα, δήλωνε στις 9 Ιανουαρίου ο Σον Κάσεϊ, ο συντονιστής των ιατρικών ομάδων έκτακτης ανάγκης στη Γάζα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Μόνον περίπου ένα τρίτο των νοσοκομείων της Γάζας παραμένουν επιχειρησιακά και κάποια μόνον εν μέρει.

Εκρήξεις από βομβαρδισμούς και αεροπορικές επιδρομές ακούγονταν ακόμη πιο δυτικά στην Χαν Γιουνίς, καθώς προχωρούσαν τα ισραηλινά άρματα μάχης, με στήλες πυκνού μαύρου καπνού να υψώνονται στον ουρανό από βομβαρδισμένες περιοχές. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι άρματα μάχης και μπουλντόζες προκάλεσαν ζημιές σε νεκροταφείο εκεί προτού αποσυρθούν ξανά στο κέντρο της πόλης.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε 6 Παλαιστίνιους μαχητές, συμπεριλαμβανομένου του στελέχους της νότιας περιοχής της Χαμάς που ήταν υπεύθυνο για την ανάκριση υπόπτων για κατασκοπεία.

Ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε σε ανακοίνωση στην οποία συνόψιζε τις πιο πρόσφατες επιχειρήσεις του, ότι ο θάνατος του στελέχους της αντικατασκοπείας της Χαμάς Μπιλάλ Νόφαλ «θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ικανότητα της τρομοκρατικής οργάνωσης να αναπτύξει και να ενισχύσει τις δυνατότητές της».

Νοτιότερα, στην Ράφα, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι μετακινήθηκαν κατόπιν ισραηλινών συστάσεων, κάποιοι έκλαιγαν πάνω από σορούς σε σάβανα, μεταξύ των οποίων βρισκόταν αυτή ενός κοριτσιού, της Μάσα.

«Κοιμόμασταν όταν είδαμε ότι πύραυλοι έπεφταν πάνω μας. Σηκωθήκαμε και δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα. Αρχίσαμε ο ένας να ρωτάει για να δει πώς είναι ο άλλος. Το κοριτσάκι έγινε μάρτυρας», δήλωσε η θεία της Ταχρίρ Σόμαν, προσθέτοντας ότι τα αδέρφια της τραυματίστηκαν, αλλά επέζησαν.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έφτασαν στο κέντρο της Χαν Γιουνίς πριν από πάνω από έναν μήνα και ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι εντατικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον νότο πλησιάζουν στο τέλος, εβδομάδες ύστερα από παρόμοιες δηλώσεις για το βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Ωστόσο συγκρούσεις μαίνονταν στην πυκνοκατοικημένη Τζαμπάλια στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας σήμερα, μία ημέρα αφού ισραηλινά άρματα μάχης επέστρεψαν κάνοντας έφοδο σε ορισμένα τμήματα στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, από τα οποία είχαν αποχωρήσει την περασμένη εβδομάδα.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι αποκλιμακώνει τις επιχειρήσεις του στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας στις αρχές Ιανουαρίου στο πλαίσιο μιας, όπως ανακοίνωσε, πιο στοχευμένης προσέγγισης στον πόλεμό του κατά των μαχητών της Χαμάς, έπειτα από επιχειρήσεις κατά τις οποίες ισοπεδώθηκαν ολόκληρες περιοχές.

Δυτική Όχθη

Η σύγκρουση έχει εξαπλωθεί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου πάνω από 300 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και χιλιάδες συλληφθεί σε επιδρομές που αποσκοπούν σύμφωνα με το Ισραήλ στην εξάλειψη μαχητών εκεί.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του εξάλειψαν «τρομοκρατικό πυρήνα» με αεροπορικό πλήγμα ακριβείας σε αυτοκίνητο κοντά στον καταυλισμό της Μπαλάτα στην πόλη Ναμπλούς.

Ο στρατός πρόσθεσε ότι σκότωσε τον Αμπντουλάχ Αμπού Σαλάλ, τον «επικεφαλής της τρομοκρατικής υποδομής» του καταυλισμού, ο οποίος, όπως σημείωσε, σχεδίαζε επικείμενη, μεγάλης κλίμακας τρομοκρατική επίθεση με τα μέλη του πυρήνα του. Άλλα 4 μέλη του πυρήνα σκοτώθηκαν επίσης, πρόσθεσε.

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι ομάδες της είχαν εμποδιστεί να φτάσουν στους τραυματίες.

Μερικές ώρες αργότερα, 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή στην Τουλκαρέμ, όπου βρίσκεται ένα από τα σημαντικά σημεία διέλευσης ανάμεσα στην Δυτική Όχθη και το Ισραήλ και η οποία αποτελεί συχνά στόχο των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

