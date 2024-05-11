Κι όμως οι παραδοσιακές συμβουλές για άσκηση, σωστό βάρος, σωστή διατροφή, και όχι κακές συνήθειες, τεκμηριώνονται πλέον και με ποσοστά, αφού σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, όλα αυτά μπορούν να μας προφυλάξουν από το 80% όλων των νοσημάτων και ειδικά των καρδιαγγειακών. Την ενδιαφέρουσα επισήμανση έκανε, η ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, επιστημονικά υπεύθυνη του Ιατρείου Τρόπου Ζωής στην Ευρωκλινική Αθηνών και ακαδημαϊκή υπότροφος στην Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Αττικού Νοσοκομείου, Καλλιόπη Καλαϊτζή, στο 39ο Συνέδριο Κλινικής Καρδιολογίας, που διοργανώνεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας, σε συνεργασία με την Α′ Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας (9-11 Mαίου). Η κ. Καλαϊτζή, μιλώντας στο Πρακτορείο FM σταχυολόγησε σημαντικά δεδομένα που παρέθεσε στην ομιλία της, η οποία είχε τίτλο «Η Ιατρική του Τρόπου Ζωής συναντά την Καρδιολογία».

Σωστό βάρος, σωστή διατροφή, άσκηση και όχι κακές συνήθειες μειώνουν κατά 78% τις πιθανότητες για χρόνια νοσήματα

Σύμφωνα με την μελέτη EPIC, ανέφερε η κ. Καλαϊτζή, αν κάποιος έχει δείκτη μάζας σώματος κάτω από 30, αν δεν έχει καπνίσει ποτέ, αν κάνει 3,5 ώρες την εβδομάδα φυσική δραστηριότητα και αν τρώει στο πλαίσιο της μεσογειακής διατροφής (με υψηλή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, ψωμί ολικής άλεσης και μικρές μόνο ποσότητες κόκκινου κρέατος)

έχει 78% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσει οποιοδήποτε χρόνιο νόσημα και συγκεκριμένα,

93% μικρότερη πιθανότητα για Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου B,

81% μικρότερη πιθανότητα για έμφραγμα μυοκαρδίου,

50% μικρότερη πιθανότητα για εγκεφαλικό επεισόδιο και

36% μικρότερη πιθανότητα για καρκίνο.

Ο τρόπος ζωής μπορεί να μας προστατεύσει από τα νοσήματα της καρδιάς, ακόμη και αν έχουμε υψηλό γενετικό ρίσκο, ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξης της η κ. Καλαϊτζή. Για να συμπληρώσει στη συνέχεια, ότι «στη σύγχρονη ιατρική γνωρίζουμε πχ ότι ένα δεύτερο έμφραγμα μπορεί να προληφθεί μέσω των αλλαγών του τρόπου ζωής ειδικά αν κάποιος κόψει το κάπνισμα, ακολουθεί μία υγιεινή διατροφή και ειδικά την μεσογειακή διατροφή. Και εδώ, εμείς οι Έλληνες είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε όλα αυτά τα ωραία πράγματα, τα οποία περιέχονται στην μεσογειακή διατροφή, ή σε περίπτωση που συνυπάρχει υπέρταση, τότε πρέπει να ακολουθηθεί και ένα μοντέλο μειωμένης κατανάλωσης αλατιού, αυτό που λέγεται DASH DIET, μέτρια κατανάλωση αλκοόλ και γενικότερα ελάττωση του αλκοόλ αν κάποιος προηγουμένως έπινε πολύ. Όσον αφορά τη μεσογειακή διατροφή, η κ. Καλαϊτζή διευκρινίζει ότι οι τελευταίες μελέτες δεν αναφέρουν μόνο τρόφιμα, αλλά τρόπο ζωής. «Στις πιο πολλές μελέτες φαίνεται ότι δεν είναι ένα συγκεκριμένο τρόφιμο που δίνει την καρδιοπροστατευτική δράση της μεσογειακής διατροφής, αλλά είναι όλη αυτή η κουλτούρα που τη συνοδεύει. Στην καινούργια πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής έχει ένα τραπέζι γύρω από το οποίο τρώνε οι άνθρωποι. Δηλαδή στη μεσογειακή κουλτούρα, το φαγητό είναι μέρος της χαράς μας, και δεν είναι η χαρά μας, όπως βλέπουμε σε άλλες κουλτούρες».

Επικίνδυνος για καρδιαγγειακά ο ύπνος κάτω από έξι και πάνω από εννιά ώρες

Ένα παραμελημένο κομμάτι της ζωής μας, το οποίο όμως σχετίζεται με τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι ο ύπνος, τονίζει η ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, επισημαίνοντας ότι στον σύγχρονο τρόπο ζωής δεν δίνουμε την πρέπουσα σημασία στον ύπνο. «Φαίνεται ότι οι πετυχημένοι άνθρωποι προμοτάρουν το γεγονός ότι δεν κοιμούνται πολύ, ότι ξυπνάνε πχ στις πέντε το πρωί και αυτό είναι λάθος, σύμφωνα με τις μελέτες. Σε μία μελέτη που αναλύθηκαν 461.000 άτομα από την UK Biobank βρέθηκε ότι τα άτομα που κοιμούνται κάτω από έξι ώρες, ανεξάρτητα από όλους τους άλλους παράγοντες κινδύνου, έχουν 20% μεγαλύτερη πιθανότητα για καρδιαγγειακά νοσήματα. Όπως επίσης και αυτοί που κοιμούνται πάνω από 9 ώρες, έχουν 34% μεγαλύτερες πιθανότητες για καρδιαγγειακά». Σύμφωνα με την κυρία Καλαϊτζή, όταν κάποιος δεν κοιμάται καλά, εκτός από το ότι κινδυνεύει από καρδιαγγειακά, είναι πιο επιρρεπής σε λοιμώξεις και σε νευροεκφυλιστικά νοσήματα και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να το συζητά με το γιατρό του.

Η άσκηση αντιστρέφει την εξέλιξη της αθηροσκλήρωσης

Για τη φυσική δραστηριότητα, η επιστημονικά υπεύθυνη του Ιατρείου Τρόπου Ζωής στην Ευρωκλινική Αθηνών, επισημαίνει ότι έχουν ήδη βγει από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπευτική άσκηση στους ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο. «Μάλιστα σε αυτές, τονίζεται ότι η καρδιαγγειακή αποκατάσταση μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και από τη φάση της αρχικής νοσηλείας, καθώς έτσι μειώνεται η νοσηρότητα και θνησιμότητα στα άτομα που πάσχουν από καρδιακές παθήσεις. Επίσης σταθεροποιεί, επιβραδύνει ή ακόμα και αντιστρέφει την εξέλιξη της αθηροσκλήρωσης».

Οι έξι πυλώνες της Ιατρικής του Τρόπου Ζωής

Σύμφωνα με την κ. Καλαϊτζή έξι είναι οι βασικοί πυλώνες της Ιατρικής του Τρόπου Ζωής που καθοδηγούν τον ασθενή σε έναν πιο υγιή τρόπο ζωής, με βάση τους οποίους σχεδιάζεται ένα προσωποποιημένο νέο πλάνο ζωής με την υποστήριξη του γιατρού του και της υπόλοιπης ομάδας και απαντά στα εξής ερωτήματα:

1. Ποια είναι η κατάλληλη άσκηση για το νόσημά μου; Πώς να διατηρήσω το κίνητρό μου για άσκηση;

2. Πώς το φαγητό και η μαγειρική μπορεί να είναι μέρος της θεραπείας;

3. Ποιος είναι ρόλος του στρες στην Υγεία και στην ασθένεια;

4. Πότε να ανησυχήσω για τον ύπνο μου; Συμβουλές για υγιεινή του ύπνου.

5. Πώς μπορούν οι Υποστηρικτικές σχέσεις και η συμμετοχή σε ομάδες να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής και την υγεία μου;

6. Κάπνισμα, αλκοόλ, οθόνες και άλλοι εθισμοί (καταναλωτισμός, φαγητό κ.λπ.). Πώς να μειώσω τη βλάβη από αυτές τις συνήθειες; Τι μπορεί να με βοηθήσει να τα σταματήσω οριστικά;

«Εφόσον σχεδιαστεί το πρόγραμμα ο ασθενής/ενδιαφερόμενος να βελτιώσει την υγεία του, ενσωματώνει σιγά σιγά τις νέες συνήθειες στην καθημερινότητα και γίνεται η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, ακόμη και μετά τη διάγνωση ενός καρδιολογικού προβλήματος», καταλήγει η ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Καλλιόπη Καλαϊτζή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.