Επικός Κλοπ με την αργοπορία του: «Συγγνώμη, αν και μεταξύ μας, ποιος χ@στηκε;»

Τα δύο τελευταία του παιχνίδια στον πάγκο της Λίβερπουλ αναμένεται να δώσει ο Γιούργκεν Κλοπ: αρχικά, αυτό, κόντρα στην Άστον Βίλα το βράδυ της Δευτέρας (13/05) στο Μπέρμιγχαμ και το συγκινητικό -όπως αναμένεται- φινάλε με τη Γουλβς (19/05) στο Άνφιλντ.

Ο Γερμανός δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση κάτι που φάνηκε και στην συνέντευξη Τύπου για το ματς με τη Βίλα. Ο 56χρονος εμφανίστηκε αργοπορημένος για δεύτερη φορά στη συνέντευξη Τύπου και με το που μπήκε στην αίθουσα είπε με καλή διάθεση στους δημοσιογράφους: «Συγγνώμη, άργησα για δεύτερη φορά. Για να είμαι ειλικρινής ποιος χ@στηκε;», με την αίθουσα να ξεσπά σε γέλια.

Παρ' όλα αυτά δικαιολόγησε την αργοπορία του λέγοντας ότι: «Είχα μια υποχρέωση για τα media. Κάποιος από εσάς με καθυστέρησε».

