Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον ποζάρουν με... τζιν για τη χριστουγεννιάτικη κάρτα

Μετά την φωτογράφιση για την καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη κάρτα του βασιλιά Καρόλου και της Καμήλας, σειρά πήρε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον οι οποίοι πόζαραν για τη δική τους χριστουγεννιάτικη κάρτα.

Η φωτογραφία δε θυμίζει στην πραγματικότητα χριαστουγεννιάτικη κάρτα καθώς δεν υπάρχει κανένα χριστουγεννιάτικο φόντο, κανένας χριστουγεννιάτικος στολισμός. Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας επέλεξαν μια μονόχρωμη λιτή εμφάνιση. Η οικογένεια επέλεξε να φορέσει λευκά πουκάμισα και τζιν παντελόνια.

Στη λεζάντα της ανάρτησης που ανέβασε ο επίσημος λογαριασμός του BBC στο Instagram γράφει: «Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας αποκάλυψαν τις φωτογραφίες των χριστουγεννιάτικων καρτών τους. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα Καμίλα μοιράστηκαν μια φωτογραφία που τους δείχνει να φορούν τα ράσα και τα στέμματά τους στην αίθουσα του θρόνου στο παλάτι του Μπάκιγχαμ στις 6 Μαΐου. Εν τω μεταξύ, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας έδωσαν στη δημοσιότητα μια μονόχρωμη φωτογραφία της οικογένειάς τους».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.