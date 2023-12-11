Λογαριασμός
Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον ποζάρουν με... τζιν για τη χριστουγεννιάτικη κάρτα

Η φωτογραφία δε θυμίζει στην πραγματικότητα χριαστουγεννιάτικη κάρτα καθώς δεν υπάρχει κανένα χριστουγεννιάτικο φόντο, κανένας χριστουγεννιάτικος στολισμός

Πριγκιπας Ουίλιαμ φωτογραφία

Μετά την φωτογράφιση για την καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη κάρτα του βασιλιά Καρόλου και της Καμήλας, σειρά πήρε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον οι οποίοι πόζαραν για τη δική τους χριστουγεννιάτικη κάρτα.

Η φωτογραφία δε θυμίζει στην πραγματικότητα χριαστουγεννιάτικη κάρτα καθώς δεν υπάρχει κανένα χριστουγεννιάτικο φόντο, κανένας χριστουγεννιάτικος στολισμός. Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας επέλεξαν μια μονόχρωμη λιτή εμφάνιση. Η οικογένεια επέλεξε να φορέσει λευκά πουκάμισα και τζιν παντελόνια.

Στη λεζάντα της ανάρτησης που ανέβασε ο επίσημος λογαριασμός του BBC στο Instagram γράφει: «Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας αποκάλυψαν τις φωτογραφίες των χριστουγεννιάτικων καρτών τους. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα Καμίλα μοιράστηκαν μια φωτογραφία που τους δείχνει να φορούν τα ράσα και τα στέμματά τους στην αίθουσα του θρόνου στο παλάτι του Μπάκιγχαμ στις 6 Μαΐου. Εν τω μεταξύ, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας έδωσαν στη δημοσιότητα μια μονόχρωμη φωτογραφία της οικογένειάς τους».
 

