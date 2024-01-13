Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση είναι η πριγκίπισσα της Ουαλίας και μελλοντική βασίλισσα της Βρετανίας, Κέιτ Μίντλετον ( Kate Middleton) μετά την απόφαση που ελήφθη να μπει ο πρωτότοκος γιος της, πρίγκιπας Τζορτζ εσώκλειστος στο κολλέγιο Ιτον, όταν γίνει 13 ετών.

Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η Κέητ διαφωνούσε έντονα – εδώ και χρόνια - με το να μπει ο 10χρονος σήμερα Τζορζτ εσώκλειστος στο αυστηρό ίδρυμα αρρένων, αν και γνώριζε ότι αποτελεί παράδοση της βασιλικής οικογένειας και ότι εκεί φοίτησε και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ.

Kate Middleton 'heartbroken over Prince William's decision to send Prince George, 10, to Eton College', claims royal insider https://t.co/ifNIACsWAx pic.twitter.com/MEm5KLFh8S — Daily Mail Online (@MailOnline) January 6, 2024

«Η Κέιτ πιστεύει ότι το να τον στείλουν σε ένα τόσο αυστηρό ίδρυμα δεν συμβιβάζεται με τις προσπάθειές τους να εκσυγχρονίσουν τη μοναρχία. Επιπλέον, θα της λείψει απελπισμένα ο Τζορτζ. Εκείνη και ο Γουίλιαμ μάλωναν γι' αυτό για χρόνια, αλλά τελικά κέρδισε ο πρίγκιπας» ανέφερε ενδεικτικά στο In Touch Weekly βασιλικός εμπειρογνώμονας.

Αρθρογράφος του Guardian έγραψε ότι συμπάσχει με την μητέρα Κεητ και συμμερίζεται τις ανυσηχίες της.

«Πέρασα απαίσια στο παρθεναγωγείο που ήμουν εσώκλειστη. Σύμφωνα με φήμες, το ίδιο και η πριγκίπισσα της Ουαλίας. Δεν είναι περίεργο λοιπόν που θέλει να κρατήσει τον γιο της μακριά από ένα άλλο κολλέγιο για φοιτητές ιδίου φύλου» γράφει η Zoe Williams.

