Ο Νετανιάχου πιέζει το Κατάρ να ασκήσει την επιρροή του στη Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ενέτεινε το Σάββατο τη δημόσια πίεση προς το Κατάρ για να πετύχει την απελευθέρωση των ομήρων από τη Γάζα, τονίζοντας ότι το εμιράτο του Κόλπου θα πρέπει να ασκήσει την επιρροή που διαθέτει ως οικοδεσπότης και χρηματοδότης των μαχητών της Χαμάς, η οποία τους κρατά.

"Το Κατάρ φιλοξενεί τους ηγέτες της Χαμάς. Επίσης χρηματοδοτεί τη Χαμάς. Έχει επιρροή στη Χαμάς", δήλωσε ο Νετανιάχου σε τηλεοπτική συνέντευξη Τύπου. "Επομένως, θα πρέπει να είναι τόσο καλοί ώστε να ασκήσουν την πίεσή τους. Τοποθετήθηκαν μόνοι τους ως μεσολαβητές - γι' αυτό σας παρακαλώ, αφήστε τους να είναι τόσο καλοί ώστε να φέρουν πίσω τους ομήρους μας".

Όταν ρωτήθηκε για δηλώσεις που έκανε κεκλεισμένων των θυρών -- η ηχογράφησή τους διέρρευσε στην ισραηλινή τηλεόραση αυτή την εβδομάδα -- σύμφωνα με τις οποίες, απέφυγε να ευχαριστήσει το Κατάρ για τη διαμεσολάβησή του και θεωρεί "προβληματικό" το πλούσιο σε φυσικό αέριο εμιράτο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε στους δημοσιογράφους: "Δεν παίρνω πίσω ούτε μια λέξη".

Δεν υπήρξε άμεση απάντηση από το Κατάρ στα σχόλια του Νετανιάχου. Την Τετάρτη, το υπουργείο Εξωτερικών στη Ντόχα "εξέφρασε τον αποτροπιασμό του".

Το Κατάρ και η Αίγυπτος έχουν ανοιχτούς διαύλους με το Ισραήλ και τη Χαμάς και μεσολάβησαν για την εκεχειρία τον Νοέμβριο κατά την οποία η Χαμάς απελευθέρωσε μερικούς από τους 253 ομήρους που έπιασε όταν πραγματοποίησε την επίθεσή της στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας για την επιστροφή τουλάχιστον μερικών από τους 132 εναπομείναντες ομήρους δεν φαίνεται να καρποφορούν, ενώ αυξάνονται οι διαμαρτυρίες στο Ισραήλ που απαιτούν από την κυβέρνηση να κάνει περισσότερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.