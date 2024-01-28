Γερμανία: Οι μηχανοδηγοί αναστέλλουν την απεργία τους και επιστρέφουν στις διαπραγματεύσεις

Η Ένωση Μηχανοδηγών Γερμανίας (GDL) ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά ότι η απεργία που ξεκίνησε το βράδυ της προηγούμενης Τρίτης θα λήξει τα ξημερώματα της Δευτέρας αντί για το βράδυ της ίδιας ημέρας, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Οι δύο πλευρές θα επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στις 5 Φεβρουαρίου, ενώ οι συνδικαλιστές υποσχέθηκαν αναστολή των κινητοποιήσεων έως τις αρχές Μαρτίου.

Σύμφωνα με το συνδικάτο, τα εμπορευματικά τρένα θα κυκλοφορούν και πάλι από απόψε (Κυριακή) στις 18:00 και τα επιβατικά δρομολόγια θα ξεκινήσουν στις 02:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Η κυκλοφορία πάντως αναμένεται να εξομαλυνθεί πλήρως περίπου ένα 24ωρο αργότερα.

«Επιτέλους διαπραγματευόμαστε ξανά. Οι πελάτες μας μπορούν να προγραμματίσουν με ασφάλεια τις μετακινήσεις τους και οι εργαζόμενοί μας έχουν την προοπτική να αυξηθούν σύντομα οι μισθοί τους. Όλα τα θέματα συζητήθηκαν σε εποικοδομητική ατμόσφαιρα και τέθηκαν σε ένα χρονοδιάγραμμα για τις τελικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο διευθυντής του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (DB) Μάρτιν Ζάιλερ. Στόχος των δύο πλευρών είναι να έχει επιτευχθεί συμφωνία έως τις αρχές Μαρτίου. Μέχρι τότε ισχύει «υπόσχεση ειρήνης» από την πλευρά των συνδικαλιστών, ενώ η DB συμφώνησε να καταβάλει εντός του Μαρτίου εφάπαξ «αποζημίωση πληθωρισμού» ύψους 1.500 ευρώ και να συζητήσει μοντέλα απασχόλησης με λιγότερες ώρες εργασίας για τους εργαζόμενους σε βάρδιες.

