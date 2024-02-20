Στην Κούβα, ο Λαβρόφ: Κάνει λόγο για «ηγεμονία» των ΗΠΑ

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ καταφέρθηκε χθες Δευτέρα στην Αβάνα εναντίον της «απολυταρχίας» και της «ηγεμονίας» των ΗΠΑ και των άλλων δυτικών χωρών στη διεθνή τάξη, κατά την πρώτη ημέρα περιοδείας που άρχισε στη Λατινική Αμερική, στο πλαίσιο της οποίας θα επισκεφθεί επίσης τη Βενεζουέλα και τη Βραζιλία.

«Οι πραγματικότητες του πολυπολικού κόσμου (...) προκαλούν επιθετική αντίδραση από μέρους των ΗΠΑ και άλλων χωρών της παγκόσμιας μειοψηφίας, που θέλουν με κάθε τρόπο να διατηρήσουν την απολυταρχία τους, την ηγεμονία τους και τα diktats τους», είπε ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον κουβανό ομόλογό του Μπρούνο Ροδρίγκες.

«Τα μέσα που χρησιμοποιούνται από τους αντιπροσώπους των ΗΠΑ και άλλων δυτικών χωρών για τον σκοπό αυτό δεν έχουν σχέση με τη διπλωματία, αλλά με τους εκβιασμούς, τα τελεσίγραφα, τις απειλές, τη χρήση ωμής στρατιωτικής βίας και κυρώσεων», συνέχισε, σύμφωνα με το κείμενο της τοποθέτησής του που αναρτήθηκε στα ρωσικά στον ιστότοπο του ΥΠΕΞ.

Η Κούβα «ξέρει από πρώτο χέρι αυτή την παράνομη πίεση, το απόλυτο εμπάργκο που υπερασπίζονται μόνες οι ΗΠΑ ως θεμιτή συμπεριφορά», πρόσθεσε.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (2017-2021) ενίσχυσε κατά τη διάρκεια της θητείας του το αμερικανικό εμπάργκο σε βάρος της Κούβας, που επιβάλλεται από τα χρόνια του 1960. Ο Δημοκρατικός διάδοχός του Τζο Μπάιντεν δεν αναίρεσε παρά ελάχιστα από τα μέτρα του προκατόχου του.

Από την πλευρά της, η Ρωσία υφίσταται δυτικές κυρώσεις που δεν παύουν να ενισχύονται αφότου ο στρατός της εισέβαλε στην Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου 2022.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ αναμενόταν να συναντηθεί επίσης με τον κουβανό πρόεδρο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ. Κατόπιν θα μεταβεί στη Βενεζουέλα, έπειτα στη Βραζιλία, όπου θα συμμετάσχει σε υπουργική σύνοδο της G20.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη του κ. Λαβρόφ στη νήσο με κομμουνιστική κυβέρνηση μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο.

Η σχέση Κούβας-Ρωσίας ενισχύθηκε μετά την επίσκεψη του προέδρου Ντίας-Κανέλ στη Μόσχα στα τέλη του 2022, όπου συναντήθηκε με τον ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στο πλαίσιο της αναθέρμανσης της διμερούς σχέσης, Αβάνα και Κούβα υπέγραψαν συμφωνίες οικονομικής συνεργασίας, ενώ οι επισκέψεις αξιωματούχων της μιας χώρας στην άλλη πολλαπλασιάστηκαν.

«Το 2023, το διμερές εμπόριό μας εννιαπλασιάστηκε» σε σύγκριση με το 2022, δήλωνε τον Δεκέμβριο στη ρωσική κρατική τηλεόραση ο ρώσος πρεσβευτής στην Αβάνα, ο Βίκτορ Κορονέλι.

Σύμφωνα με επίσημα ρωσικά δεδομένα, το 2022 οι εμπορικές ανταλλαγές των δυο χωρών είχαν αξία που ανερχόταν σε περίπου 450 εκατομμύρια δολάρια.

Η επαναπροσέγγιση με τη Μόσχα καταγράφεται καθώς η Κούβα βιώνει τη χειρότερη οικονομική κρίση εδώ και τριάντα χρόνια.

Στην επίσκεψη που είχε κάνει στη νήσο τον Απρίλιο, ο κ. Λαβρόφ ευχαρίστησε την Κούβα για την «κατανόησή» της όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Αβάνα, η οποία καλεί να υπάρξει επίλυση της σύγκρουσης μέσω διαπραγματεύσεων, δεν καταδίκασε ποτέ τη ρωσική στρατιωτική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Έπειτα από δημοσιεύματα στον Τύπο για τη στρατολόγηση Κουβανών προκειμένου να συμμετάσχουν στον πόλεμο στην Ουκρανία, οι αρχές στην Αβάνα ανακοίνωσαν τον Σεπτέμβριο τη σύλληψη 17 προσώπων που φέρονταν να έχουν δεσμούς με κύκλωμα που δρούσε από τη Ρωσία.

Έκτοτε, δεν έχει δημοσιοποιηθεί καμιά πληροφορία για την έρευνα αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

