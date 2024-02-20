KCNA: Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δώρισε αυτοκίνητο στον Κιμ Γιονγκ Ουν

Ένα αυτοκίνητο παρέλαβε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν ως προσωπικό δώρο από τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, μεταδίδει σήμερα το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).

Οι δύο χώρες έχουν συσφίξει τους δεσμούς τους μετά τη συνάντηση Κιμ-Πούτιν τον Σεπτέμβριο και δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε όλους τους τομείς. Άλλωστε οι επιλογές τους είναι περιορισμένες λόγω των διεθνών κυρώσεων: στη Ρωσία εξαιτίας της εισβολής της στην Ουκρανία, στη Βόρεια Κορέα εξαιτίας των προγραμμάτων της για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων.

Το ρωσικής κατασκευής αυτοκίνητο παραδόθηκε στον Κιμ στις 18 Φεβρουαρίου, μεταδίδει το KCNA συμπληρώνοντας ότι η αδερφή του βορειοκορεάτη ηγέτη «διαβίβασε τις ευχαριστίες του Κιμ Γιονγκ Ουν προς τον Πούτιν» κι υπογραμμίζοντας ότι το δώρο καταδεικνύει τις ξεχωριστές σχέσεις των δύο ηγετών σε προσωπικό επίπεδο.

Το δημοσίευμα δεν διευκρινίζει τον τύπο του αυτοκινήτου, ούτε πώς μεταφέρθηκε από τη Ρωσία. Ο Κιμ φέρεται να είναι λάτρης των τεσσάρων τροχών και να διατηρεί συλλογή από πολυτελή οχήματα που έχει φέρει λαθραία στη χώρα του.

Τον Σεπτέμβριο, κατά την επίσκεψή του σε διαστημικό κέντρο της ρωσικής Άπω Ανατολής, ο Κιμ έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την προεδρική λιμουζίνα Aurus Senat του Πούτιν και ο ρώσος πρόεδρος τον προσκάλεσε στο πίσω κάθισμα. Ο βορειοκορεάτης ηγέτης είχε φθάσει οδικώς στο κοσμοδρόμιο με μια λιμουζίνα Maybach που έφερε με το τρένο με το οποίο ταξίδεψε από την Πιονγκγιάνγκ.

Η εν λόγω λιμουζίνα και άλλες με τις οποίες έχει θεαθεί ο Κιμ –συμπεριλαμβανομένων αρκετών Mercedes, μιας Rolls-Royce Phantom και μιας Lexus– εμπίπτουν στη λίστα των ειδών πολυτελείας που, σύμφωνα με ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, απαγορεύεται η εξαγωγή τους στη Βόρεια Κορέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

