ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν «εξετάζει» το ενδεχόμενο περαιτέρω κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα πως «εξετάζει» το ενδεχόμενο επιβολής επιπλέον κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας του ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν, τρεις ημέρες μετά τον θάνατο του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι.

«Έχουμε ήδη σε ισχύ κυρώσεις, όμως αυτή τη στιγμή σκεφτόμαστε επιπλέον, ναι», απάντησε σε δημοσιογράφους ο Δημοκρατικός ηγέτης, ο οποίος έκρινε ήδη τον πρόεδρο Πούτιν «υπεύθυνο» για τον θάνατο του Ναβάλνι, ο οποίος ανακοινώθηκε την Παρασκευή σε μια φυλακή της Αρκτικής.

Οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζουν ήδη μια σειρά κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας, από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος που οδήγησε στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου του 2022.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν ανέφερε το Σάββατο πως εξέφρασε στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι την «πεποίθησή» του ότι θα συνεχιστεί η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο, την οποία έχει αυτή τη στιγμή μπλοκάρει η Βουλή των Αντιπροσώπων του Κογκρέσου.

Η Γερουσία, όπου επικρατούν οι Δημοκρατικοί, ενέκρινε ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ουκρανία, την οποία το Κίεβο ζητά απεγνωσμένα από τις ΗΠΑ και τους Δυτικούς συμμάχους της.

Όμως, ο επικεφαλής της πλειοψηφίας των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, αρνείται τη διεξαγωγή οποιασδήποτε ψηφοφορίας για το σχέδιο αυτό.

Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα πως «θα ήταν ευτυχής» να συζητήσει με τον Τζόνσον, του οποίου οι θέσεις επηρεάζονται από το φαβορί των προκριματικών εκλογών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου, του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ απαιτεί να εγκριθεί επίσης από το Κογκρέσο η αυστηροποίηση της νομοθεσίας για τη μετανάστευση πριν από οποιαδήποτε νέα οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία.

«Ο τρόπος με τον οποίο εκείνοι (οι Ρεπουμπλικάνοι) αποστρέφουν το βλέμμα τους από την απειλή που αντιπροσωπεύει η Ρωσία, ο τρόπος με τον οποίο αποστρέφουν το βλέμμα τους από το ΝΑΤΟ και τις υποχρεώσεις μας, είναι απλά σοκαριστικός», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης για την επανεκλογή του στις προεδρικές εκλογές τον Νοέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.