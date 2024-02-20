Ο Καναδάς θα παραδώσει περισσότερα από 800 drones τύπου Sky Ranger R70 στην Ουκρανία προκειμένου να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις της στον αγώνα τους απέναντι στους ρώσους εισβολείς, ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Άμυνας Μπιλ Μπλερ.

Η αξία των μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων (UAS) υπολογίζεται σε 95 εκατομμύρια δολάρια Καναδά (65 εκατ. ευρώ), αναφέρει το υπουργείο, επισημαίνοντας ότι η παράδοση των drones εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατιωτικής βοήθειας ύψους 500 εκατ. δολαρίων Καναδά που είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό κατά την επίσκεψή του πέρυσι στο Κίεβο.

«Η σημερινή ανακοίνωση διασφαλίζει ότι η Ουκρανία θα έχει τα drones που χρειάζεται για να ανιχνεύει και να εντοπίζει στόχους που είναι κρίσιμοι στον αγώνα που εξακολουθεί να δίνει. Ο Καναδάς θα σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο χρειαστεί», τόνισε ο Μπιλ Μπλερ.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, η κυβέρνηση Τριντό έχει προσφέρει οικονομική και στρατιωτική βοήθεια ύψους άνω των 9,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων Καναδά (6,6 δισεκ. ευρώ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

