Ο Ισημερινός δεν θα στείλει τελικά στρατιωτικό υλικό της σοβιετικής εποχής στην Ουκρανία

Η κυβέρνηση του Ισημερινού ενημέρωσε χθες Δευτέρα πως τελικά δεν θα στείλει στρατιωτικό υλικό της σοβιετικής περιόδου στην Ουκρανία μέσω ΗΠΑ, αφού η υπόσχεση γι’ αυτό προκάλεσε την οργή της Μόσχας, που απαγόρευσε να εισάγονται μπανάνες από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής στη Ρωσία.

«Ο Ισημερινός δεν θα στείλει πολεμικό υλικό σε οποιαδήποτε χώρα εμπλέκεται σε διεθνή ένοπλη σύρραξη», διαβεβαίωσε απευθυνόμενη σε κοινοβουλευτική επιτροπή η υπουργός Εξωτερικών, η Γαβριέλα Σόμερφελντ.

Ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα ανακοίνωνε τον περασμένο μήνα ότι κλείστηκε συμφωνία με την Ουάσιγκτον που προέβλεπε να ανταλλαχθούν στρατιωτικοί εξοπλισμοί σοβιετικής κατασκευής με νέους, αμερικανικής κατασκευής, στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον των συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος, που επιδίδονται κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών.

Οι ΗΠΑ διευκρίνισαν κατόπιν ότι τα όπλα που θα ανταλλάσσονταν με τον Ισημερινό θα μεταφέρονταν στην Ουκρανία, για να βοηθήσουν τις δυνάμεις της στα πεδία των μαχών με τη Ρωσία.

Η συμφωνία προκάλεσε οργή στη Μόσχα.

Η Ρωσία, που συγκαταλέγεται στις χώρες όπου καταναλώνονται οι μεγαλύτερες ποσότητες μπανάνας που παράγεται στον Ισημερινό, ανακοίνωσε σε αντίδραση την απαγόρευση των εισαγωγών, με πρόσχημα την παρουσία εντόμου που τις καταστρέφει.

Ανάλογο μέτρο επιβλήθηκε για τα λουλούδια που εισάγονται στη Ρωσία από τον Ισημερινό.

Κατόπιν, η ρωσική κυβέρνηση ανακάλεσε τα μέτρα αυτά.

Η Ρωσία είναι ο δεύτερος κυριότερος προορισμός για τις μπανάνες που παράγονται στον Ισημερινό: εκεί καταλήγει το 21% της συνολικής εξαγόμενης ποσότητας. Βρίσκεται πίσω μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (28%), κατά την ένωση εξαγωγέων μπανάνας του Ισημερινού (AEBE).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.