Ισπανία: Στο υπουργείο Εξωτερικών ο πρέσβης της Ρωσίας μετά τον θάνατο Ναβάλνι

Η ισπανική κυβέρνηση κάλεσε για εξηγήσεις τον πρεσβευτή της Ρωσίας στην Ισπανία μετά τον θάνατο στη φυλακή του αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, δήλωσαν σήμερα διπλωματικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι πηγές αυτές στο υπουργείο Εξωτερικών δεν διευκρίνισαν πότε κλήθηκε ο Ρώσος πρεσβευτής στη Μαδρίτη, Γιούρι Κλιμένκο.

Την Παρασκευή, ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες δήλωσε ότι η χώρα του "(απαιτεί) να διαλευκανθούν οι συνθήκες" του θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι.

Ο Ρώσος πρεσβευτής στη Μαδρίτη κλήθηκε στο ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών λίγες ώρες μετά τις ανάλογες αποφάσεις που είχαν λάβει οι κυβερνήσεις της Σουηδίας και της Γερμανίας.

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών είχε καλέσει το βράδυ της Παρασκευής τους διπλωμάτες της ρωσικής πρεσβείας για να τους πει ότι θεωρεί "πλήρως υπεύθυνες" τις αρχές της Μόσχας για τον θάνατο του υπ΄αριθμόν ένα επικριτή του Κρεμλίνου.

Ο θάνατος του Ναβάλνι, 47 ετών, σε απομακρυσμένη φυλακή της Αρκτικής όπου εξέτιε ποινή κάθειρξης 19 ετών, αφότου επέζησε μιας δηλητηρίασης το 2020 για την οποία ο ίδιος κατηγορούσε το Κρεμλίνο, ανακοινώθηκε την Παρασκευή. Ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης πέθανε έπειτα από τρία χρόνια φυλάκισης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

