Στην Κωνσταντινούπολη ακόμη περιμένουν

Οι πολυαναμενόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη καταλήγουν από θρίλερ για γερά νεύρα, σε χάος με τις αντιπροσωπείες Κιέβου και Μόσχας να φτάνουν σε διαφορετικές πόλεις της Τουρκίας αφήνοντας στον αέρα εάν τελικά θα συναντηθούν μεταξύ τους, τη στιγμή που μία και μόνο δήλωση Τραμπ μπορεί τρόπον τινά να προδώσει πώς θα εξελιχθεί το εν εξελίξει αλαλούμ στην Πόλη.

Όπως οι περισσότεροι περίμεναν, ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν έκανε ούτε τη χάρη, ούτε και την τιμή στον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να καθίσει μαζί του στο ίδιο τραπέζι και αντί για τον ίδιο στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας μετέβη ομάδα αξιωματούχων, από την οποία όμως απουσίαζε ακόμη και ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, Σεργκέι Λαβρόφ. Σε αυτή συμμετέχουν ως επικεφαλής ο σύμβουλος του Πούτιν, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, ο Μιχαήλ Γκαλούζιν, υφυπουργός Εξωτερικών, ο Αλεξάντρ Φόμιν, υφυπουργός Άμυνας και ο Ιγκόρ Κοστιούκοφ, αρχηγός της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ρωσίας. Από την πλευρά της, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι θα αποστείλει αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον υπουργό Άμυνας της χώρας, Ρουστέμ Ουμέροφ.

Μέχρι και χθες μεσημέρι οι δύο αντιπροσωπείες δεν είχαν συναντηθεί με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών να ανακοινώνει πως οι συνομιλίες αναβλήθηκαν για το απόγευμα της ίδιας ημέρας κατόπιν αιτήματος της τουρκικής προεδρίας.

Ωστόσο, το απόγευμα ήρθε, αλλά και πάλι οι δύο αντιπροσωπείες δεν είχαν συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας να επιτίθεται στη ρωσική πλευρά, τονίζοντας ότι η Μόσχα δεν αντιμετωπίζει «σοβαρά» τις ειρηνευτικές συνομιλίες και χαρακτηρίζοντας τη ρωσική αντιπροσωπεία ως «διακοσμητική». Άμεση ήταν η αντίδραση της Μόσχας με την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα να απαντά χαρακτηρίζοντάς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι «κλόουν» και «αποτυχημένο».

Συγκριτικά με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, πολύ περισσότερο πρόθυμος να ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη εμφανιζόταν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διακρίνοντας ένα φιάσκο προ των πυλών δήλωσε χθες το μεσημέρι πως «τίποτε δεν πρόκειται να συμβεί έως ότου εγώ και ο Πούτιν συναντηθούμε».

Μόσχα και Κίεβο παραμένουν εκ διαμέτρου αντίθετες για τον τερματισμό του πολέμου. Από την πλευρά της, η Ουκρανία ζητεί πρώτα άμεση και άνευ όρων εκεχειρία και στη συνέχεια την έναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Ωστόσο, η Ρωσία αρνείται να σταματήσει τις εχθροπραξίες προτού εξασφαλίσει παραχωρήσεις από το Κίεβο και τη Δύση.

Ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε μία προσπάθεια να (απο)δείξει στον Αμερικανό ομόλογό του πως επιθυμεί ειρήνη πρότεινε ο ίδιος τη διεξαγωγή απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών με τον Ουκρανό πρόεδρο να το πηγαίνει ένα βήμα παρακάτω και να δηλώνει ότι θα τον περιμένει ο ίδιος αυτοπροσώπως στην Κωνσταντινούπολη.

Τελικά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Τουρκίας στην Άγκυρα. Στην ανακοίνωσή της η τουρκική προεδρία επεσήμανε την ανάγκη να διατηρηθούν ανοιχτοί οι δίαυλοι διαλόγου μεταξύ των πλευρών για την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών, αναφέροντας, επίσης, ότι θα πρέπει να συναντηθούν επί μιας στοιχειώδους κοινής βάσης.

Στη γραμμή Τραμπ επέμεινε από την πλευρά του και ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος μιλώντας από την Αττάλεια υπογράμμισε πως ο μοναδικός τρόπος για να επιτευχθεί κάποια πρόοδος στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου είναι μέσω απευθείας συνομιλιών μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας.

Την ίδια στιγμή ανακοίνωσε ότι σήμερα θα βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη για να συναντηθεί με την ουκρανική αντιπροσωπεία, παρουσία και του Τούρκου ομολόγου του, Χακάν Φιντάν, ο οποίος το βράδυ της Πέμπτης είχε προγραμματίσει συνάντηση με τη ρωσική πλευρά στο Ντολμά Μπαχτσέ.

Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις Μεντίνσκι, ο οποίος τόνιζε πως η ρωσική αντιπροσωπεία είναι αποφασισμένη να αναζητήσει κοινό έδαφος και πιθανές λύσεις ώστε αργά ή γρήγορα να επιτευχθεί μακροπρόθεσμη ειρήνη και οι παίκτες παίρνουν και πάλι τις θέσεις τους με μία νέα παρτίδα να αρχίζει ξανά σήμερα στην Κωνσταντινούπολη όπου στην καλύτερη περίπτωση θα μπορούσαν οι όροι που θα ανοίξουν τον δρόμο προς την εκεχειρία να τεθούν επί τάπητος.

