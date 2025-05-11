Πούτιν: Ανοιχτός σε ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία μετά το δυτικό τελεσίγραφο

Νέος διπλωματικός ελιγμός του Βλαντίμιρ Πούτιν; Ο Ρώσος πρόεδρος πρότεινε σήμερα Κυριακή τη διεξαγωγή «απευθείας» και «χωρίς προαπαιτούμενα» διαπραγματεύσεων μεταξύ Μόσχας και Κιέβου την 15η Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, απορρίπτοντας το τελεσίγραφο της Δύσης για πλήρη και άνευ όρων 30ήμερη κατάπαυση του πυρός.

«Δεν ήταν η Ρωσία που διέκοψε τις διαπραγματεύσεις το 2022. Ήταν το Κίεβο. Παρ’ όλα αυτά, προτείνουμε στο Κίεβο να επαναλάβουμε τις απευθείας διαπραγματεύσεις χωρίς προαπαιτούμενα», υποστήριξε ο Πούτιν σε εκπροσώπους του Τύπου στο Κρεμλίνο.

«Προτείνουμε στις αρχές του Κιέβου επανάληψη των διαπραγματεύσεων από την Πέμπτη, στην Κωνσταντινούπολη», διεμήνυσε ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου, ενημερώνοντας πως θα συνομιλήσει τις επόμενες ώρες με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.



Τόνισε ότι οι συνομιλίες θα πρέπει να επικεντρωθούν στα «βαθύτερα αίτια της σύγκρουσης» που συνεχίζεται εδώ και πάνω από τρία χρόνια, αλλά δεν απέκλεισε ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην επίτευξη εκεχειρίας.

«Μια ΜΕΓΑΛΗ εβδομάδα έρχεται!»

Μετά τη «μεγάλη πρόοδο» που σημειώθηκε στις συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Κινέζων αξιωματούχων στη Γενεύη και την παρέμβασή του για να σταματήσουν οι ινδοπακιστανικές εχθροπραξίες (με την ένταση μεταξύ των δύο πλευρών να μην έχει σβήσει πάντως) ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πανηγυρίζει (και) για «πρόοδο» στο ουκρανικό.

«Μια ΜΕΓΑΛΗ εβδομάδα έρχεται!» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.

Η ανάρτηση Τραμπ:

«Μια δυνητικά σπουδαία μέρα για τη Ρωσία και την Ουκρανία! Σκεφτείτε τις εκατοντάδες χιλιάδες ζωές που θα σωθούν καθώς αυτό το ατελείωτο «λουτρό αίματος» ελπίζουμε να φτάσει στο τέλος του. Θα είναι ένας εντελώς νέος, και πολύ καλύτερος, ΚΟΣΜΟΣ. Θα συνεχίσω να συνεργάζομαι και με τις δύο πλευρές για να διασφαλίσω ότι αυτό θα συμβεί. Οι ΗΠΑ θέλουν να επικεντρωθούν, αντ' αυτού, στην Ανοικοδόμηση και το Εμπόριο. Μια ΜΕΓΑΛΗ εβδομάδα έρχεται!»

Ρωσική αεροπορική επίθεση εναντίον του Κιέβου

Πάντως, παρά τις αναφορές του Πούτιν, ο πόλεμος φαίνεται να συνεχίζεται: ο δήμαρχος του Κιέβου ανακοίνωσε ότι μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας προσπαθούν να απωθήσουν ρωσική αεροπορική επίθεση εναντίον της πρωτεύουσας, λίγη ώρα αφού η ουκρανική πολεμική αεροπορία προειδοποίησε για επίθεση με drones.

Η επίθεση αυτή εξαπολύθηκε λίγες ώρες αφού ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε άμεσες συνομιλίες με την Ουκρανία στις 15 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη οι οποίες θα πρέπει να έχουν στόχο, όπως είπε, την επίτευξη ειρήνης με διάρκεια.

Μακρόν:«Κλειδί» η ανάπτυξη συμμαχικών στρατευμάτων στην Ουκρανία

Η Γαλλία συζητά με εταίρους της για το πώς θα μπορούσαν να υποστηρίξουν με στρατεύματα την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία, δήλωσε πάντως χθες ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στην εφημερίδα Le Parisien, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης στο ουκρανικό έδαφος.

«Εξετάζουμε την παρουσία και το στρατηγικό αποτύπωμα των χωρών-εταίρων. Έχουν προηγηθεί διαβουλεύσεις μεταξύ των αρχηγών των γενικών επιτελείων Βρετανίας, Γαλλίας και Ουκρανίας, οι οποίοι έχουν συντονίσει το έργο με τους εταίρους τους και όλα αυτά γίνονται πιο σαφή και σημειώνεται πρόοδος», αναφέρει ο Μακρόν στη γαλλική εφημερίδα.

«Το κλειδί είναι να έχουμε στρατεύματα στην Ουκρανία», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, έχουν ρίξει το βάρος τους στην επίτευξη μιας άνευ όρων 30ήμερης εκεχειρίας στην Ουκρανία, με την υποστήριξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μακρόν επισκέφθηκε το Κίεβο χθες, μαζί με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας. Κατά την παραμονή τους στην ουκρανική πρωτεύουσα, οι τέσσερις ηγέτες είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ.

Η εκεχειρία 30 ημερών είναι μία πρόταση την οποία το Κρεμλίνο δεν μπορεί ούτε να απορρίψει, ούτε να αποδεχθεί. Μπορεί όμως η πρόταση των Ευρωπαίων για την Ουκρανία να αναγκάσει τη Μόσχα σε μία άβολη επιλογή: Να αποκαλύψει τις πραγματικές διαθέσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν για τον πόλεμο, σχολιάζει το CNN.

Οι ηγέτες της Ευρώπης φαίνεται πως κατανόησαν ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ δεν είχαν νόημα, καθώς την ίδια στιγμή ο Πούτιν έδειχνε να σχεδιάζει κλιμάκωση των επιθέσεων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

