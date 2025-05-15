Ένα διπλωματικό κρυφτό βρίσκεται σε εξελίσσεται σήμερα στην Τουρκία, όμως όποια και αν είναι η έκβαση των συνομιλιών, αν τελικά αυτές επιτευχθούν μεταξύ της ουκρανικής και της ρωσικής πλευράς το συμπέρασμα είναι ένα, ότι το Κρεμλίνο δε φοβάται περαιτέρω κυρώσεις, ευρωπαϊκές πιέσεις και δεν πείθεται από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το CNN, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν βλέπει τους πιθανούς κινδύνους που ελλοχεύουν δίπλα από μια ευκαιρία να φωτογραφηθεί στον ηγέτη των ΗΠΑ και τον Ουκρανό εχθρό του πολύ μεγαλύτερες από την πιθανή ζημιά που μπορεί να προκαλέσει η οργή του Τραμπ. Και είναι μια απόφαση που μπορεί ήδη να έχει αποδώσει καρπούς.

Η πρώτη αντίδραση του Τραμπ στην άρνηση του Κρεμλίνου να παραστεί στις απευθείας συνομιλίες που ο ίδιος πρότεινε ήταν να επιμείνει ότι ποτέ δεν περίμενε ότι ο Ρώσος ηγέτης θα πήγαινε και μάλιστα να περιμένει άλλες 24 ώρες για να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε πιθανή συνάντηση.

Άραγε θα μπορούσαν όλα να οργανωθούν γρήγορα για ώστε να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή;

Τίποτα δεν είναι αδύνατο. Αλλά φαίνεται ότι η Μόσχα έχει πάρει την απόφασή της. Η ομάδα που έστειλε στην Κωνσταντινούπολη ήταν σε τεχνικό επίπεδο χαμηλότερη, ούτε καν στην ίδια ιεραρχία με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Κωνσταντινούπολη. Το χρονοδιάγραμμα και οι μορφές που πρότεινε ο Πούτιν το Σαββατοκύριακο είναι αυτά που τηρεί η Ρωσία. Αρνούμενο να διευκρινίσει ποιον θα έστελνε, το Κρεμλίνο άφησε να εννοηθεί ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να μείνει για πάνω από τρεις ημέρες. Θα μπορούσε να διαπραγματεύεται μια διμερή συνάντηση με τον Τραμπ, ή σαφείς όρους ή παραχωρήσεις ή ίσως να μην είχε καμία απολύτως πρόθεση να παραστεί. Μπορεί να μην το μάθουμε ποτέ.

Ο Ζελένσκι αντιμετωπίζει τώρα μια δύσκολη επιλογή. Πρέπει να παραμείνει στην Τουρκία για αρκετό καιρό διαβεβαιώνοντας τον Τραμπ ότι επιθυμεί πράγματι μια συνάντηση, αλλά όχι να φανεί ότι περιμένει το Κρεμλίνο. Πρέπει είτε να απορρίψει την πρωτοβουλία της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη ως πολύ μικρή και καθυστερημένη, είτε να ασχοληθεί μαζί της και έτσι να ξεκινήσει μια εντελώς νέα πορεία στις ειρηνευτικές συνομιλίες που δεν έχουν οδηγήσει σχεδόν πουθενά εδώ και πάνω από τρεις μήνες.

Ο Τραμπ αντιμετωπίζει επίσης μια δύσκολη απόφαση. Δεν μπορεί πλέον να αποφασίσει αν η Μόσχα θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες. Ο Πούτιν έχει απορρίψει κατηγορηματικά τόσο το αίτημα για 30ήμερη εκεχειρία όσο και την προσωπική διπλωματία με τον Τραμπ ως ενδιάμεσο. Οι «μαζικές κυρώσεις» για τις οποίες προειδοποίησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είναι η μόνη συνεπής απάντηση που διαθέτει ο Λευκός Οίκος. Αλλά τα πρώτα σημάδια στο Κατάρ από τον Τραμπ δείχνουν ότι μπορεί να είναι διστακτικός να χαρακτηρίσει την προσπάθεια για ειρήνη ως αποτυχία. Είναι ίσως η πιο σημαντική απόφαση που θα λάβει για αυτή τη σύγκρουση.

