Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας, καθώς η διπλωματική παρέμβαση των Ευρωπαίων ηγετών «προθύμων» φαίνεται να επιτάχυνε τις διαδικασίες και να οδήγησε όλες τις πλευρές σε μία αντίδραση, μετά από ένα διάστημα αδράνειας.

Λίγη ώρα μετά την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στo Truth Social, με την οποία τον καλούσε να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Βλαντιμίρ Πούτιν για απευθείας διαπραγματεύσεις την Πέμπτη στην Τουρκία, ο Ουκρανός πρόεδρος αντέδρασε με τη σειρά του με ανάρτηση στο Χ, δηλώνοντας έτοιμος να συναντήσει τον Ρώσο πρόεδρο σε επαυθείας συνομιλίες την Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι περιμένει την εφαρμογή μίας πλήρους και άνευ όρων εκεχειρίας από αύριο Δευτέρα.

Ο Ζελένσκι σημείωσε δε το μήνυμά του: «Θα περιμένω τον Πούτιν την Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη».

Η παρέμβαση Τραμπ στο Truth Social

Σε νέα ανοιχτή παρέμβαση με αιχμές για τη στάση της Ουκρανίας προέβη την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι αρχίζει να αμφιβάλλει για ότι το Κίεβο θα καταλήξει σε μία συμφωνία με τη Ρωσία και κάλεσε την ηγεσία της Ουκρανίας να παραβρεθεί στις διαπραγματεύσεις με Ρώσους αξιωματούχους την Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη.

«Αρχίζω να αμφιβάλλω ότι η Ουκρανία θα κάνει μια συμφωνία με τον Πούτιν», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Ο Πρόεδρος Πούτιν δεν θέλει να έχει μια Συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με την Ουκρανία, αλλά θέλει να συναντηθεί την Πέμπτη, στην Τουρκία, για να διαπραγματευτεί ένα πιθανό τέλος στο ΛΟΥΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ», ανέφερε στο μήνυμά του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ τόνισε ότι η συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη θα σήμαινε ότι τα δύο μέρη, καθώς και οι Ευρωπαίοι ηγέτες και οι ΗΠΑ, θα έχουν τη δυνατότητα στη συνέχεια να είναι «σε θέση να καθορίσουν εάν είναι δυνατή ή όχι μια συμφωνία».

Το πινγκ πονγκ δηλώσεων και οι διαφορετικές προσεγγίσεις από Ουκρανία-Ρωσία

Τις προηγούμενες ώρες είχε σημειωθεί ένα πινγκ πονγκ δηλώσεων ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, με εκ διαμέτρου αντίθετες προσεγγίσεις. Μετά τη διπλωματική κίνηση των Ευρωπαίων «προθύμων», ο Βλαντιμίρ Πούτιν κάλεσε την Ουκρανία σε απευθείας επαφές την Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη, αποφεύγοντας ωστόσο να αναφερθεί σε άνευ όρων κατάπαυση πυρός για 30 ημέρες, όπως πρότειναν οι Ευρωπαίοι ηγέτες μετά τη συνάντηση στο Κίεβο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σήκωσε το γάντι και δήλωσε ότι θα έλεγε «ναι» σε απευθείας συνομιλίες με τη Μόσχα, μόνο αν το Κρεμλίνο απαντούσε θετικά στην πρόταση για εκεχειρία άνευ όρων.

Η αντίδραση της Μόσχας στις δηλώσεις Ζελένσκι

«Δεν κατάλαβες καλά». Απάντηση στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε η Μόσχα. Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν έχει αντιληφθεί τι εννοούσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα ότι αποτελεί θετικό σημάδι ότι η Ρωσία έχει αρχίσει να εξετάζει το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου, αλλά ότι το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η έναρξη εκεχειρίας τη Δευτέρα 12 Μαΐου.

«Είναι ένα θετικό σημάδι ότι οι Ρώσοι έχουν επιτέλους αρχίσει να εξετάζουν το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου... Και το πρώτο βήμα για τον πραγματικό τερματισμό οποιουδήποτε πολέμου είναι η κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο Ζελένσκι στο X.

«Δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε τους σκοτωμούς ούτε για μια μέρα. Αναμένουμε από τη Ρωσία να επιβεβαιώσει μια εκεχειρία – πλήρη, διαρκή και αξιόπιστη – από αύριο, 12 Μαΐου».

It is a positive sign that the Russians have finally begun to consider ending the war. The entire world has been waiting for this for a very long time. And the very first step in truly ending any war is a ceasefire.



There is no point in continuing the killing even for a single… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 11, 2025

Ωστόσο, η Μαρία Ζαχάροβα ξεκαθάρισε ότι ο Πούτιν εννοεί ότι πρέπει πρώτα να υπάρξουν διαπραγματεύσεις για τις «βασικές αιτίες» της σύγκρουσης, και μόνο τότε μπορούν να γίνουν συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός.

Από πλευράς του, ο πρέσβης του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Ρόντιον Μιρόσνικ, υποστήριξε στο Telegram ότι η πρόταση του Ζελένσκι για κατάπαυση του πυρός έχει στην πραγματικότητα ως στόχο τον επανεξοπλισμό και την ανασύνταξη του ουκρανικού στρατού.

«Συνομιλίες βάσει της κατάστασης στο πεδίο»

Η Μόσχα εμφανίζεται ανένδοτη σε ό,τι αφορά τα εδαφικά της κέρδη στον πόλεμο. Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, διεμήνυσε ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που πρότεινε ο πρόεδρος Πούτιν, θα λάβουν υπόψη “την κατάσταση στο πεδίο”, καθώς και τις διαπραγματεύσεις του 2022, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε την Κυριακή απευθείας συνομιλίες με την Ουκρανία στις 15 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη.



Η Ρωσία κατέλαβε την Κριμαία το 2014, και σημαντικό μέρος των ανατολικών ουκρανικών εδαφών μετά την εισβολή της 22ης Φεβρουαρίου 2022, και διαμηνύει ότι θα διατηρήσει τα εδαφικά κέρδη της.

Ξεκάθαρο μήνυμα στον Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε ο Εμανούελ Μακρόν σε μια άμεση απάντησή του, καταδεικνύοντας τη δυσπιστία της Δύσης στον διπλωματικό ελιγμό του. Οι απευθείας διαπραγματεύσεις που πρότεινε ο Ρώσος πρόεδρος μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, σε απάντηση στην «άνευ όρων» εκεχειρία που ζητούν το Κίεβο και οι σύμμαχοί του, είναι «μια πρώτη κίνηση, αλλά δεν αρκεί», διεμήνυσε σήμερα Κυριακή ο Γάλλος πρόεδρος.

«Της άνευ όρων εκεχειρίας δεν προηγούνται διαπραγματεύσεις, εξ ορισμού», ξεκαθάρισε ο Μακρόν μιλώντας σε δημοσιογράφους αφού κατέβηκε από το τρένο στην πόλη Πσέμισλ της Πολωνίας, επιστρέφοντας από το Κίεβο.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ουκρανία παραβίασε περισσότερες από 14.000 φορές την τριήμερη εκεχειρία, η ισχύ της οποίας ολοκληρώθηκε χθες.

“Κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις παραβίασαν την εκεχειρία 14.043 φορές”, αναφέρει χαρακτηριστικά το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας.

