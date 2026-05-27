Σήμερα στις 12:00 το τελευταίο «αντίο» στη Γωγώ Μαστροκώστα στο Ελληνικό

Η κηδεία της θα τελεστεί στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, ενώ η ταφή θα γίνει στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου - Η επιθυμία της οικογένειά της

Στις 12:00 το μεσημέρι συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τη γνώρισαν θα πουν το τελευταίο «αντίο» στη Γωγώ Μαστροκώστα, η κηδεία της οποίας θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό.

Την ανακοίνωση για την εξόδιο ακολουθία έκανε η κόρη της, Βικτώρια, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, από όπου καταγόταν η εκλιπούσα.

Η οικογένεια επιθυμεί, αντί στεφάνων, να στηριχθεί το Ίδρυμα Φλόγα, ενώ στον χώρο της εκκλησίας θα υπάρχει ειδικό κουτί για όσους θελήσουν να προσφέρουν δωρεά.

Η Γωγώ Μαστροκώστα έδινε τα τελευταία χρόνια μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, καθώς η κατάσταση της υγείας της είχε επιβαρυνθεί.

