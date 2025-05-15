Ρούμπιο για τις συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας - Ουκρανίας: Δεν έχουμε υψηλές προσδοκίες - Χρειάζεται συνάντηση Τραμπ - Πούτιν για πρόοδο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Πέμπτη ότι ο μόνος τρόπος για να υπάρξει μια σημαντική πρόοδος στις προσπάθειες να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι οι απευθείας συνομιλίες μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν, αφού η Μόσχα έστειλε μια αντιπροσωπεία χαμηλότερου επιπέδου στις συνομιλίες που διεξάγονται στην Τουρκία.

Ο Ρούμπιο, ο οποίος μίλησε σε δημοσιογράφους στην Αττάλεια, δήλωσε ότι θα μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη για συναντήσεις την Παρασκευή με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν και μια ουκρανική αντιπροσωπεία, αλλά πρόσθεσε ότι δεν έχει υψηλές προσδοκίες για τις συνομιλίες.

«Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν νομίζω ότι θα έχουμε μια σημαντική πρόοδο εδώ μέχρι ο πρόεδρος (Τραμπ) και ο πρόεδρος Πούτιν να συζητήσουν άμεσα για το θέμα αυτό», δήλωσε ο Ρούμπιο, επαναλαμβάνοντας ότι δήλωσε νωρίτερα σήμερα και ο ίδιος ο Τραμπ.

«Το επίπεδο της αντιπροσωπείας που έστειλε η ρωσική πλευρά δεν υποδηλώνει πρόοδο», σημείωσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ και πρόσθεσε: «Θα δούμε τι θα συμβεί στις συνομιλίες της Παρασκευής και μετά θα αποφασίσουμε το χρονοδιάγραμμα μιας πιθανής συνάντησης μεταξύ Τραμπ και Πούτιν».

Νωρίτερα, ο Ρούμπιο δήλωσε σε διπλωμάτες ότι «η συμμετοχή της Ευρώπης στις ειρηνευτικές συνομιλίες είναι κρίσιμης σημασίας».

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο Ρούμπιο συμφώνησαν κατά τη διάρκεια συνάντησης στη νότια Τουρκία ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για την προώθηση άμεσων συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, δήλωσε παράλληλα την Πέμπτη τουρκική διπλωματική πηγή. Σημειώνεται ότι Φιντάν και ο Ρούμπιο συναντήθηκαν στο περιθώριο της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στην Αττάλεια.

Σημειώνεται ότι το αεροπλάνο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναχώρησε από την Άγκυρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται στοιχεία παρακολούθησης πτήσεων. Νωρίτερα, ανακοίνωσε ότι ο υπουργός Άμυνας Ράστεμ Ουμέροφ θα ηγηθεί της ουκρανικής αντιπροσωπείας.

Στο μεταξύ, πηγή του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων TASS δήλωσε ότι οι συνομιλίες Ρωσίας - Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη θα λάβουν χώρα την Παρασκευή 16 Μαΐου.

Μπορείτε να δείτε εδώ όσα συνέβησαν σήμερα στο διπλωματικό θρίλερ στην Κωνσταντινούπολη για το Ουκρανικό.

Συνομιλίες Ουάσινγκτον- Δαμασκού για εξομάλυνση των σχέσεων

Στο μεταξύ, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών συνάντησε σήμερα τον Σύρο ομόλογό του για να συζητήσουν για την εξομάλυνση των σχέσεων μετά την άρση των κυρώσεων κατά της Δαμασκού που αποφάσισε ο πρόεδρος Τραμπ.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, o οποίος βρίσκεται στο τουρκικό παραθαλάσσιο θέρετρο της Αττάλειας για τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, άρχισε συνομιλίες με τον Σύρο ομόλογό του Άσααντ αλ Σαμπάνι, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών συμμετείχαν υψηλόβαθμοι Τούρκοι αξιωματούχοι, ανάμεσά τους ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Η Τουρκία ήταν ο κύριος υποστηρικτής της επίθεσης-αστραπή που εξαπέλυσαν τον Δεκέμβριο ισλαμιστές, οι οποίοι εξεδίωξαν τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ έπειτα από χρόνια εμφυλίου πολέμου.

Η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία άσκησαν πίεση προκειμένου να υπάρχουν καλύτερες σχέσεις με τη νέα συριακή κυβέρνηση και για μια άρση της οικονομικής πίεσης που ασκείται από την εποχή του Άσαντ.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Ριάντ την Τρίτη, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα άρει τις κυρώσεις δηλώνοντας ότι θέλει να δώσει στους Συρους "μια ευκαιρία".

Ο Τραμπ σημείωσε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στον Κόλπο, ότι επευφημήθηκε όταν έκανε την ανακοίνωση αυτή σε ένα επενδυτικό συνέδριο.

Στο Ριάντ ο Τραμπ συνάντησε τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας Άχμαντ αλ Σάρα, ο οποίος περιλαμβανόταν έως πρόσφατα στον κατάλογο των καταζητουμένων από τις ΗΠΑ και τον χαρακτήρισε "γοητευτικό παλικάρι".

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Ρούμπιο επρόκειτο να συζητήσει περισσότερες λεπτομέρειες για την εξομάλυνση των σχέσεων κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Σύρο ομόλογό του.

Συνομιλία Ρούμπιο με τον Νετανιάχου

Ο Ρούμπιο δήλωσε επίσης, αφού μίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σήμερα, ότι η Ουάσιγκτον είναι προβληματισμένη με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Αττάλεια, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας είπε ότι οι ΗΠΑ δεν μένουν ασυγκίνητες μπροστά στην οδύνη των ανθρώπων στη Γάζα, όπου δεν έχει παραδοθεί καμία ανθρωπιστική βοήθεια από τη 2α Μαρτίου.

Επιπλέον, ο Μάρκο Ρούμπιο είπε σήμερα πως είναι ανοικτός σε κάθε νέα ιδέα που θα επέτρεπε την παράδοση της βοήθειας στη Γάζα, αφού ένα σχέδιο που στηρίζουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχει δεχθεί σφοδρή κριτική.

«Είμαστε ανοικτοί σε μια εναλλακτική εάν κάποιος έχει μία καλύτερη. Τασσόμαστε υπέρ κάθε βοήθειας που μπορούμε να συγκεντρώσουμε χωρίς η Χαμάς να μπορέσει να την κλέψει από τον πληθυσμό», ανέφερε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ σε δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Τουρκία.

Πηγή: skai.gr

