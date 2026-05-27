Τραγωδία στην Ιόνια Οδό: Ένας νεκρός μετά από σύγκρουση νταλίκας με ΙΧ - Δείτε εικόνες

Ο 70χρονος οδηγός του ΙΧ φέρεται να έκανε πάνω στο δρόμο όπισθεν, καθώς αντιλήφθηκε πως είχε περάσει από την έξοδο που ήθελε να βγει

Τροχαίο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Ιόνια Οδό, κοντά στον κόμβο Κουβαρά, με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του μετά από σφοδρή σύγκρουση νταλίκας με ΙΧ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το agriniosite.gr, 70χρονος οδηγός του ΙΧ έκανε πάνω στο δρόμο όπισθεν, καθώς αντιλήφθηκε πως είχε περάσει από την έξοδο που ήθελε να βγει, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το φορτηγό.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή με το αυτοκίνητο να μετατρέπεται σε μια άμορφη μάζα σιδερικών.

Ο ηλικιωμένος οδηγός του ΙΧ ανασύρθηκε νεκρός, ενώ μία γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η κινητοποίηση ήταν τεράστια καθώς στο σημείο έσπευσαν πολλαπλά οχήματα της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και ισχυρή δύναμη της αστυνομίας.

